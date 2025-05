Bientôt, un nouveau souffle artistique à Arc-lès-Gray avec l’ouverture de La Villa/Frac-Collection

Installée dans une demeure de caractère au sein d’un parc classé, La Villa entend devenir un espace vivant, de découverte et de création. Elle proposera des expositions d’œuvres issues de la collection du Frac Franche-Comté, accessibles à un public large : amateurs d’art, curieux, familles ou simples promeneurs.

”À Arc-lès-Gray, La Villa/Frac-Collection ouvre ses portes à toutes et à tous”, annonce le communiqué du Frac Franche-Comté, soulignant une volonté d’ouverture et de démocratisation de l’art.

Loin d’être un simple lieu d’exposition, La Villa proposera des espaces de vie, de médiation et de pratique artistique. Les visiteurs y trouveront un musée numérique pour explorer les collections des musées français, une bibliothèque jeunesse, des ateliers créatifs, et un espace documentaire sur les œuvres du Frac. ”La Villa/Frac-Collection est un lieu à vivre, ouvert à tous : pour découvrir, apprendre, créer, s’émerveiller… et revenir”, poursuit le communiqué.

L’inauguration du 21 juin, ouverte au public dès 14h00, sera marquée par un concert du groupe local Atouboudchan à 17h, accompagné d’une présentation continue du musée numérique par l’association ArtKaravane. Une buvette et une petite restauration, assurées par une association locale, viendront compléter cette ambiance conviviale.

Enfin, le cadre verdoyant du parc de la Villa offrira aux visiteurs un lieu propice à la détente : ”une promenade, une lecture à l’ombre ou un pique-nique en plein air à l’issue de la visite”.