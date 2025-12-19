Braquage à Besançon : les auteurs recherchés, le parquet se dessaisit au profit de la JIRS de Nancy

Ce vendredi 19 décembre 2025, vers 7h30, cinq individus se sont présentés aux abords de l'entreprise Losange à Besançon. Selon les éléments communiqués par le procureur de Besançon, Cédric Logelin, les auteurs étaient cagoulés et porteurs de fusils d’assaut.

Ces individus sont parvenus à pénétrer dans les locaux en faisant usage d’explosifs. Après avoir menacé des employés, ils ont pris la fuite avec plusieurs sacs, chargés dans le véhicule utilisé pour leur arrivée. À ce stade, le montant du préjudice est en cours d’évaluation.

Des tirs en rafale contre les forces de l’ordre

Alors que les malfaiteurs s’apprêtaient à quitter les lieux, un véhicule de police s’est positionné en travers de la chaussée afin de leur barrer le passage. Au moment où les fonctionnaires sot descendus de leur véhicule, l’un des assaillants a ouvert le feu.

Le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin, précise dans son communiqué que "l'un des malfaiteurs ouvrait le feu en leur direction en tirant en rafale, en même temps que le véhicule des auteurs entamait une marche arrière".

Les policiers ont réussi à se mettre à l’abri derrière leur véhicule. Aucun n’a été blessé, bien qu’un impact de balle ait été retrouvé sur la portière avant côté passager. Les auteurs sont parvenus à prendre la fuite.

Une enquête pour des faits criminels lourds

Aussitôt informé, le parquet de Besançon s’est rendu sur place. Le procureur de la République et le substitut de permanence ont effectué les premières constatations.

L’enquête porte notamment sur des faits de vol avec arme en bande organisée, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique en bande organisée, destruction de biens par moyen dangereux pour les personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.

Les investigations ont été confiées à l'office central de lutte contre le crime organisé, co-saisi avec le service interdépartemental de la police judiciaire de Besançon.

Compte tenu de nature des faits et de la grande complexité des investigations à intervenir, le parquet de Besançon s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy.

Le parquet de Besançon tient à apporter "tout son soutien aux employés et fonctionnaires de police victimes de ces faits. Le sang-froid remarquable et le professionnalisme du fonctionnaire ayant eu le réflexe de faire sortir ses collègues du véhicule afin de les mettre en sécurité méritent d'être particulièrement salués", souligne le procureur.

Une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée au profit des employés de la société.