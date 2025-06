Canicule : 17 établissements scolaires de l’académie de Besançon temporairement fermés

Alors que les quatre départements de Franche-Comté sont placés en vigilance orange canicule depuis dimanche 29 juin 2025, l’Éducation nationale a dressé hier une liste de recommandations pour ses directeurs et chefs d’établissements scolaires afin de prévenir les effets de la chaleur. Mais pour 17 établissements de l’académie de Besançon, ces mesures ne suffisent pas à accueillir les élèves dans de bonnes conditions et le rectorat a ainsi fait le choix de décider d’une fermeture temporaire.

Les "fermetures" d’école temporaires interviennent généralement lorsque le bâti scolaire est inadapté aux fortes chaleurs nous a précisé le rectorat de Besançon. C’est le cas pour 16 écoles du Jura et du Territoire de Belfort et un collège du Territoire de Belfort ce lundi 30 juin 2025. Les établissements assureront néanmoins un accueil minimum pour les parents ne pouvant pas garder leurs enfants. La liste des établissements n'a pas été rendue publique car "c'est du cas par cas" et "réactualisé chaque jour" nous a indiqué le Rectorat de Besançon.

Cette mesure "sera reconductible en cas de conditions météo défavorables" a encore précisé le Rectorat, il y a donc de fortes chances que ces établissements restent fermés encore mardi voire mercredi. Aucun établissement du Doubs et de la Haute-Saône n'est en revanche concerné par cette décision.

L'Éducation Nationale dresse la liste de ses recommandations

Pour la dernière semaine de l’année scolaire, le ministère de l’Éducation a par ailleurs rappelé ce dimanche dans un communiqué les mesures de prévention et les gestes à adopter durant cet épisode de canicule.

Aussi, les établissements scolaires ouverts doivent ainsi "adapter leur organisation et l’utilisation des lieux en fonction de l’exposition au soleil afin d’accueillir les élèves dans des espaces préservés de la chaleur". Les activités physiques et les sorties sont réduites ou supprimées aux heures les plus chaudes. Toujours selon le ministère, "des aménagements spécifiques du fonctionnement des écoles et établissements scolaires pourront être mis en place en concertation avec les collectivités locales".

Quant aux établissements organisant des épreuves, notamment les oraux du baccalauréat jusqu’au 2 juillet, le ministère a rappelé aux chefs de centres d’examen les mesures suivantes?: