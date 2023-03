Challenge mini-entreprise : des élèves du Doubs imaginent les futurs services d'un facteur

Vendredi 17 mars au collège Diderot de Besançon et mardi 28 mars au lycée professionnel Jouffroy d’Abbans à Baume-les-Dames, deux ateliers avaient déjà été réalisés. Près de 45 collégiens et 36 lycéens ont fait appel à leur imagination pour répondre en équipe à une problématique : « Quels seront les services du facteur de demain ? ».

Des idées présentées devant un jury

Une fois les ateliers terminés, les élèves ont présenté leurs idées créatives à un jury composé d’élus et de responsables des établissements. Pour le premier atelier, les deux projets coup de cœur du jury portaient sur des thématiques différentes : l’un autour de services pour les seniors et l’autre dédié aux animaux de compagnie. Mardi 4 avril, ce sera au tour des collégiens d'Amancey de réfléchir sur cette même problématique. Le but : tester la créativité et développer l'esprit collectif.

Le quatrième et dernier atelier se déroulera mardi 25 avril au collège René Perrot, à Russey.

Info +

Entreprendre Pour Apprendre développe depuis plus de 40 ans des parcours de pédagogie active visant à rapprocher les jeunes et l’entreprise. Ce challenge est un parcours d’une journée pendant lequel des jeunes sont invités à relever un défi, lié à une problématique sociétale ou d’entreprise, en imaginant un projet (ou un service). En se glissant dans la peau de créateurs d’entreprises, les jeunes mélangés en équipes projet, imaginent une solution au défi proposé, la développent puis la présentent en fin de journée.

C’est le second challenge mené par EPA du Doubs avec La Poste et la CDPPT, l’année dernière ils étaient 193 à avoir réfléchi autour d’une problématique : « Quel projet pourriez-vous proposer pour donner envie aux personnes de se rendre davantage en agence postale communale ? ».