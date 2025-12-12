Vendredi 12 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Vie locale

Chat perdu à Besançon : un appel pour tenter de retrouver Harry dit "Mimi"

Publié le 12/12/2025 - 09:00
Mis à jour le 11/12/2025 - 17:20

Harry (dit Mimi) a disparu dans la soirée du vendredi 21 novembre 2025 dans le quartier Saint-Claude à proximité de la rue des Justices à Besançon. Sa maîtresse est inquiète, mais ne perd pas espoir. Pour rappel, Mia, une chatte noire disparue en juillet dernier avait été retrouvée fin août.

Harry dit Mimi © DR
Harry dit Mimi © DR
Harry dit Mimi © DR
1/3 - Harry dit Mimi © DR
2/3 - Harry dit Mimi © DR
3/3 - Harry dit Mimi © DR

Harry est un chat roux de corpulence moyenne. Il est âgé d'environ dix ans. Il a un signe distinctif : une oreille cassée. "Toutes nos recherches restent vaines depuis sa disparition. Nous avons tout tenté : enquête de voisinage, fouilles dans le quartier, distribution de flyers, affiches, informations aux vétérinaires et aux associations de protection animales du département", déplore la maîtresse de Harry qui précise que son chat répond aussi au nom de Mimi.

Harry dit Mimi © DR

"Une plainte a également été déposée, car des éléments convergent dans le sens d'un vol. Harry, qui répond aussi au nom de Mimi, peut à présent se trouver n'importe où", précise-t-elle.

  • Toute personne ayant aperçu ou recueillie Mimi est invitée à contacter le 06 56 69 07 47.

chat chat perdu disparition

Publié le 12 décembre à 09h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Vie locale

Grand Besançon Métropole
Politique Vie locale

Grand Besançon Métropole arrête son projet de Plan local d’urbanisme intercommunal : que prévoit-il ?

Après 5 ans de travail, Grand Besançon Métropole (GBM) a présenté et arrêté son projet de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) à l’issue de plusieurs années de diagnostic, de concertation et de travail avec les 68 communes du territoire. L’ensemble du dossier, désormais finalisé, doit entrer dans la phase d’enquête publique. Avant cela, il sera soumis au vote du conseil communautaire de GBM jeudi 11 décembre 2025.

aurélien laroppe Grand Besançon Métropole logement PLUi urbanisme
Publié le 11 décembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

Règlement local de publicité : après l’enquête publique, les afficheurs bisontins redoutent un couperet

VIDÉO • L’enquête publique sur le futur Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) du Grand Besançon Métropole (GBM) s’est achevée le 3 octobre 2025, avant la remise, le 30 octobre, d’un rapport assorti de cinq recommandations. Le texte doit désormais être soumis au vote communautaire jeudi 11 décembre 2025, étape décisive pour l’ensemble des acteurs de la publicité extérieure du territoire. Les entreprises locales, dont Médiavenue, expriment une forte inquiétude quant aux conséquences économiques du futur règlement.

afcm environnement Grand Besançon Métropole jean-pierre lejong mediavenue publicité reglement local de publicite intercommunal rlpi
Publié le 11 décembre à 08h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Economie Vie locale

Grand Besançon Métropole : vers la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône 2026-2030… C’est quoi ?

VIDÉO • Les collectivités partenaires s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans la valorisation touristique de la vallée du Doubs. Il sera proposé en conseil communuataire de Grand Besançon Métropole (GBM) jeudi 11 décembre 2025, d'autoriser la signature du Contrat de canal Rhin-Rhône (CRR) 2026-2030 entre les 8 EPCI* partenaires, la Région Bourgogne-Franche-Comté et les Voies navigables de France. Cette décision marque l’aboutissement d’un travail engagé depuis 2020. Selon Benoît Vuillemin, vice-président de GBM en charge du Tourisme, cette signature “va permettre de passer à présent à la mise en œuvre du plan d’actions”.

benoît vuillemin slow tourisme tourisme
Publié le 10 décembre à 18h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Vie locale

Dermatose nodulaire contagieuse : plusieurs élus du Doubs apportent leur “soutien total aux éleveurs de Pouilley-Français et à leur famille”

Plusieurs parlementaires du Doubs, la présidente du Département du Doubs et le président de l'association des maires ruraux du Doubs ont souhaité réagir ce mois de décembre 2025 au sujet au sujet des cas de dermatose nodulaire contagieuse de Pouilley-Français.

dermatose bovine
Publié le 8 décembre à 15h35 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Vie locale

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté “satisfaits” mais “vigilants” face aux réponses de la Région

Dans une lettre en date du 26 novembre dernier, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté s’inquiétaient du manque de réponse de la Région et notamment sur le versement de l’aide aux investissements. Ce 5 décembre 2025, ils se disent "satisfaits" mais "vigilants".

jeunes agriculteurs region bourgogne franche-comte
Publié le 5 décembre à 17h05 par Hélène L.
Besançon
Société Vie locale

À Besançon, Chloé M. amène le Slam et libère la parole dans les résidences autonomie

VIDEO • À notre arrivée à la salle d’animations de la résidence des Lilas dans le quartier de Palente à Besançon, une dizaine de résidents étaient déjà installés pour l’atelier "Slam" proposé par Chloé M. depuis le mois de septembre 2025. Une animation engagée dans la continuité des actions du CCAS de Besançon. Nous avons assisté à un atelier…

ccas besancon Chloé M. la ville de besancon résidence autonomie slam
Publié le 4 décembre à 18h00 par Hélène L.
DOUBS (25)
Economie Vie locale

Doubs Tourisme relance son Calendrier de l’Avent digital

Pour la troisième année consécutive, Doubs Tourisme propose à ses abonnés un Calendrier de l’Avent digital, diffusé sur son site doubs.travel ainsi que sur ses réseaux sociaux. L’opération, qui se déroule du 1er au 25 décembre, permet aux habitants et aux amoureux du territoire de remporter chaque jour un cadeau exclusif parmi des produits du terroir, des visites de sites emblématiques ou encore des nuitées dans des hébergements locaux.

calendrier de l'avent doubs tourisme loisirs tourisme vacances
Publié le 30 novembre à 09h00 par Alexane
Besançon
Culture Vie locale

Besançon inaugure deux nouvelles places dédiées à des figures féminines : Janine Andrade et Irène Joliot-Curie

Aline Chassagne, adjointe à la maire de Besançon en charge de la Culture, a inauguré mercredi 26 novembre 2025 deux espaces publics désormais baptisés du nom de deux femmes marquantes : la violoniste bisontine Janine Andrade et la scientifique Irène Joliot-Curie. Ces deux cérémonies, tenues à une demi-heure d’intervalle, s’inscrivent dans la démarche municipale de féminisation des noms de rues et de valorisation des figures féminines dans l’espace public.

aline chassagne femme histoire inauguration patrimoine
Publié le 30 novembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

Noël 2025 à Besançon… C’est parti !

Depuis ce vendredi 28 novembre à 18h00, Besançon a revêtu son traditionnel manteau de lumières pour célébrer les fêtes de fin d’année. De la place du 8 Septembre aux places de la Révolution et Pasteur, jusqu’à la promenade Granvelle avec son marché, illuminations et chalets gourmands installent peu à peu les Bisontines et les Bisontins dans la magie de Noël.

anne vignot marché de noël noël 2025 ville de besançon
Publié le 29 novembre à 08h42 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Sondage

 5.66
nuageux
le 12/12 à 09h00
Vent
1.16 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
89 %
 