Chat perdu à Besançon : un appel pour tenter de retrouver Harry dit "Mimi"

Harry (dit Mimi) a disparu dans la soirée du vendredi 21 novembre 2025 dans le quartier Saint-Claude à proximité de la rue des Justices à Besançon. Sa maîtresse est inquiète, mais ne perd pas espoir. Pour rappel, Mia, une chatte noire disparue en juillet dernier avait été retrouvée fin août.

Harry est un chat roux de corpulence moyenne. Il est âgé d'environ dix ans. Il a un signe distinctif : une oreille cassée. "Toutes nos recherches restent vaines depuis sa disparition. Nous avons tout tenté : enquête de voisinage, fouilles dans le quartier, distribution de flyers, affiches, informations aux vétérinaires et aux associations de protection animales du département", déplore la maîtresse de Harry qui précise que son chat répond aussi au nom de Mimi.

"Une plainte a également été déposée, car des éléments convergent dans le sens d'un vol. Harry, qui répond aussi au nom de Mimi, peut à présent se trouver n'importe où", précise-t-elle.