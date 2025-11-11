Mardi 11 Novembre 2025
Alerte Témoin
Longevelle-sur-Doubs
Faits Divers

Choc frontal à Longevelle-sur-le-Doubs : deux femmes gravement blessées

Publié le 11/11/2025 - 08:54
Mis à jour le 11/11/2025 - 09:37

Les faits se sont produits ce lundi 10 novembre 2025 vers 17h30 au niveau de la RD663 à hauteur de Longevelle-sur-le-Doubs.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à la suite d’un choc frontal entre deux voitures. Un troisième véhicule, également impliqué, avait quitté les lieux avant l’arrivée des secours.

Quatre personnes transportées à l'hôpital

Au total, quatre personnes ont été blessées. Dans le premier véhicule, une femme de 75 ans, gravement blessée, a été transportée après avoir été désincarcérée de sa voiture au CHU de Besançon, son pronostic vital étant engagé. Un homme en situation de handicap, légèrement blessé, a été évacué vers le CHNFC.

Dans le second véhicule, une femme de 58 ans, gravement blessée, et une femme de 24 ans, légèrement blessée, ont été transportées vers le CHNFC.

La gendarmerie nationale, le service des routes et le maire de la commune se sont rendus sur les lieux.

pompier

Publié le 11 novembre à 08h54 par Hélène L.
Faits Divers

