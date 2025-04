Choc frontal dans le Doubs : deux victimes, dont une grièvement blessée

Basket • En battant Toulouse vendredi dernier, qui plus est avec la manière, sans doute le BeSAC a-t-il fait un grand pas supplémentaire pour mériter son maintien en Nationale 1, à six étapes du terme de la Phase 2. AInsi donc, le BesAC se trouve-t-il en ballotage favorable, avec 3 victoires d'avance sur les deux clubs premier relégables à savoir Fougères et Poissy. Poissy chez qui la troupe de Laurent Kleefstra se déplace ce vendredi 11 avril.