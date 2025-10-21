Choc frontal sur la RN 57 entre Pontarlier et Besançon

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant deux voitures sur la RN57 à hauteur de Vernierfontaine.
Au total, trois personnes ont été blessées. Une femme de 66 ans a été gravement blessée. Son passager, un homme de 70 ans, a lui aussi été gravement blessé. La troisième victime, une femme de 45 ans, a été légèrement blessée. Les trois personnes ont été évacuées au CHU de Besançon.
L’intervention a été médicalisée par un SMUR de Besançon. La DIR Est et la gendarmerie étaient également sur place.
Les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées.