Choc frontal sur la RN 57 entre Pontarlier et Besançon

L’accident s’est produit mardi 21 octobre 2025 vers 15h20 sur la N57 dans le sens Pontarlier-Besançon à hauteur de Vernierfontaine.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant deux voitures sur la RN57 à hauteur de Vernierfontaine.

Au total, trois personnes ont été blessées. Une femme de 66 ans a été gravement blessée. Son passager, un homme de 70 ans, a lui aussi été gravement blessé. La troisième victime, une femme de 45 ans, a été légèrement blessée. Les trois personnes ont été évacuées au CHU de Besançon.

L’intervention a été médicalisée par un SMUR de Besançon. La DIR Est et la gendarmerie étaient également sur place.

Les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées.