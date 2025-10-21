Mardi 21 Octobre 2025
Alerte Témoin
Vernierfontaine
Faits Divers

Choc frontal sur la RN 57 entre Pontarlier et Besançon

Publié le 21/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 21/10/2025 - 17:48

L’accident s’est produit mardi 21 octobre 2025 vers 15h20 sur la N57 dans le sens Pontarlier-Besançon à hauteur de Vernierfontaine.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation impliquant deux voitures sur la RN57 à hauteur de Vernierfontaine.

Au total, trois personnes ont été blessées. Une femme de 66 ans a été gravement blessée. Son passager, un homme de 70 ans, a lui aussi été gravement blessé. La troisième victime, une femme de 45 ans, a été légèrement blessée. Les trois personnes ont été évacuées au CHU de Besançon.

L’intervention a été médicalisée par un SMUR de Besançon. La DIR Est et la gendarmerie étaient également sur place.

Les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées.

Publié le 21 octobre à 18h00 par Hélène L.
