Chute de poteaux téléphoniques à Thise : les travaux de sécurisation ont débuté

Le 25 avril dernier nous vous parlions de la détresse du maire de Thise, Pascal Deriot suite à l’inaction de l’opérateur Orange après la chute de cinq poteaux de télécommunications dans la rue Jean d’Abbans . Ce lundi 28 avril 2025, bonne nouvelle, "Orange est là", non pas pour faire honneur à la signature de la marque, mais bien pour mettre enfin un terme à une situation dangereuse.

À la vue de l’arrivée des véhicules de sous-traitant d’Orange, le maire n’était pas loin de pousser un énorme "ouf" de soulagement.

Après plusieurs signalements pour indiquer l’urgence de la situation et un article paru sur maCommune le 25 avril, les choses ont enfin bougé. "Une équipe est sur place", nous a prévenu Pascal Deriot, "on espère l’ouverture de la rue ce soir…." a ajouté le maire de Thise. On croise les doigts !