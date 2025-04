Chute de poteaux téléphoniques à Thise : le maire s’insurge contre l’inaction de l’opérateur

Pour le maire, la chute des poteaux entrave la circulation et représentant un "réel danger pour les habitants et les entreprises riveraines" : "Une personne de 95 ans ne peut plus sortir de chez elle", précise-t-il.

Pascal Deriot explique également avoir effectué de nombreux signalements pour indiquer l’urgence de la situation "sans qu’aucune intervention n’ait été réalisée par l’opérateur Orange propriétaire de l’infrastructure".

"Je trouve cette situation lamentable, on appelle Orange aucun responsable, aucun interlocuteur sinon un plateau téléphonique incapable de répondre ou de nous donner un interlocuteur valable. La préfecture est intervenue sans résultat", conclut le maire.