Chute d’un arbre dans la côte de Morre à Besançon

La côte de Morre est temporairement fermée "en attendant le déblaiement", nous précise la police nationale.
Plus d’informations à venir…
Publié le 09/09/2025 - 09:29
Mis à jour le 09/09/2025 - 09:30
Un arbre a chuté au milieu de la côte de Morre ce 9 septembre 2025. La circulation est impactée.
