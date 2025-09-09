Mardi 9 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Chute d’un arbre dans la côte de Morre à Besançon

Publié le 09/09/2025 - 09:29
Mis à jour le 09/09/2025 - 09:30

Un arbre a chuté au milieu de la côte de Morre ce 9 septembre 2025. La circulation est impactée.

La côte de Morre est temporairement fermée "en attendant le déblaiement", nous précise la police nationale.

Plus d’informations à venir…

côte de morre

Publié le 9 septembre à 09h29 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°1

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 14.88
légère pluie
le 09/09 à 09h00
Vent
2.23 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
94 %
 