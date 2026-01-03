Chutes de neige et vigilance "grand froid" maintenue en Franche-Comté

Météo France prolonge la vigilance jaune "grand-froid" jusqu’à lundi 4 janvier 2026 suite à un épisode neigeux et persistant de froid en cours en Franche-Comté.

La présence de neige au sol pourrait engendrer des températures encore plus froides. Le froid est alors généralisé sur l'ensemble des départements du Grand-Est et de Bourgogne-Franche-Comté. Samedi 3 après-midi, les températures maximales restent comprises entre 0 et 2°c avec des températures ressenties entre -3 et -5.

La nuit du samedi 3 au dimanche 4, les températures minimales sont à nouveau comprises entre -3 et -7°C avec des températures ressenties entre -7 et -12°C. Dimanche 4 après-midi, les températures maximales sont comprises entre -2 et 1°C, il n'y aura pas de dégel sur de nombreux secteurs.

La nuit du dimanche 4 au lundi 5, les températures baissent encore avec des minimales comprises entre -6 et -10°c et des températures ressenties de -7 à -15.

TENDANCE : Le froid persiste en début de semaine prochaine et il est fort probable que la vigilance jaune grand froid se prolonge.

Vous pouvez vous tenir informé de l’évolution de l’événement en consultant le répondeur téléphonique de Météo France (08.99.71.02.25), le service gratuit vigilance Météo France (05.67.22.95.00) et les sites Internet de l’ARS : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr et de Météo France : www.meteofrance.com

? Conseils de comportement :

• Habillez-vous chaudement ;

• Évitez les expositions prolongées au froid et au vent ;

• Protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques brusques ;

• Évitez les efforts brusques ;

• Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté appelez le 115.

En matière d’utilisation du chauffage et des risques d’intoxication au monoxyde de carbone :

• Tous les jours, aérez au moins 10 minutes, maintenez les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air ;

• Respectez systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu.

Soyez prudents dans vos déplacements et tenez-vous informés des conditions météorologiques et de circulations.

Pour toute information complémentaire :

• Site du ministère chargé de la Santé :https://solidarites-sante.gouv.fr/ (dossier «grand froid»)

