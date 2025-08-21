Jeudi 21 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

Cinéma en plein air à la Citadelle : la séance de ce jeudi reportée au 23 août 2025

Publié le 21/08/2025 - 08:30
Mis à jour le 21/08/2025 - 09:05

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 21 août 2025 devait être projeté L’homme au masque de fer de Randall Wallace, avec Leonardo Dicaprio et Jeremy Irons mais en raison des conditions météorologiques défavorables, la séance est reportée au samedi 23 août 2025. 
 

La nuit tombe, soirée cinéma à la Citadelle © Benjamin Duchaine
La nuit tombe, soirée cinéma à la Citadelle © Benjamin Duchaine

En raison des conditions météorologiques défavorables, la Citadelle a décidé d'annuler la projection du film L’Homme au masque de fer prévue initialement ce jeudi 21 août 2025.

La séance est reportée au samedi 23 août, à partir de 20h. 

Les personnes ayant déjà réservé leur place seront destinataires d’un mail leur indiquant la démarche à suivre. Vous pourrez vous présenter à la séance avec vos billets prévus pour la date de projection initiale.

Synopsis du film 

1660 : Les célèbres mousquetaires, jadis unis par l’honneur et l’amitié, se sont désormais séparés. Athos a choisi de se retirer sur ses terres, consacrant son temps à l’éducation de son fils, Raoul. Aramis, quant à lui, a embrassé une carrière militaire en devenant général des jésuites, tandis que Porthos attend patiemment l’occasion de reprendre les armes.

Seul d’Artagnan demeure fidèle au roi, qui l’a élevé au rang de capitaine des mousquetaires. Cependant, le destin s’apprête à les rassembler à nouveau, mais pas sans conséquences tragiques. Le roi, tombé amoureux de la fiancée de Raoul, s’efforce d’éliminer son rival en l’envoyant au front, le condamnant ainsi à une mort certaine. Athos, bouleversé par la situation, jure de venger son fils.

Infos pratiques

  • Le film proposé est destiné à un public à partir de 12 ans. Il est indispensable de réserver, soit via la billetterie en ligne avant 19h, soit sur place à partir de 20h, dans la limite des places disponibles. Les billets sont au prix de 5€.
  • Pour accéder au site, il est conseillé de prendre la ligne Citadelle de bus Ginko ou de venir à pied. Les PMR sont invités à contacter le site par mail (contact@citadelle.besançon.fr) pour organiser leur arrivée sur le site. En cas de pluie, l’événement sera annulé ou reporté.
  • Il est possible d’apporter un pique-nique sur place, vin et bière autorisées, mais pas de l’alcool fort. Un vendeur de glaces est sur place. L’accès sera fermé à partir de 21h45, même avec un billet. La séance débute 30 min après le coucher du soleil.

Allez + loin

cinéma plein air Citadelle de Besançon programmation estivale

Publié le 21 aout à 08h30 par Salomé F. • Membre
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture

Cinéma en plein air à la Citadelle : la séance de ce jeudi reportée au 23 août 2025

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 21 août 2025 devait être projeté L’homme au masque de fer de Randall Wallace, avec Leonardo Dicaprio et Jeremy Irons mais en raison des conditions météorologiques défavorables, la séance est reportée au samedi 23 août 2025. 
 

cinéma plein air Citadelle de Besançon programmation estivale
Publié le 21 aout à 08h30 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture

Un programme haut en couleurs pour le 78e festival international de musique

Le festival international de musique est de retour du 12 au 27 septembre 2025 pour la 78e édition de ce qui est devenu un rendez-vous incontournable des Bisontins. Au programme, 37 concerts étalés sur 16 jours de festivités, avec comme point d’honneur le 59e concours de jeunes chefs d’orchestre, qui viendra clore le festival.

concerts festival international de musique programmation rentrée
Publié le 20 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture

Les activité à faire en août aux musées d’Art et du Temps de Besançon

Fini la canicule, la pluie devrait faire son arrivée dès le 20 août 2025 à Besançon. Alors pour ne pas gâcher son été, les Bisontins pourront se réfugier aux musées d’Art & du Temps qui proposent encore des visites et activités tout au long du mois d’août 2025. 

activités musee des beaux arts de besancon musée du temps musées d'Art et du Temps visites guidées
Publié le 19 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

“Fromage – Cacao”, nouveau roman de l’écrivain ivoirien vient à Besançon Fidèle Goulyzia

Ancien journaliste reporter ivoirien, Fidèle Goulyzia réside à Besançon depuis neuf années et sortira le 1er septembre 2025 son quatrième roman intitulé Fromage - Cacao. Celui-ci n’est autre que la suite de son précédent ouvrage Bardot 18, écrit en 2022 en hommage aux villes de Besançon et de San Pedro et mettant en scène un couple composé d’une Bisontine et d’un Ivoirien.

auteur littérature roman
Publié le 17 aout à 17h34 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Franche-Comté : les festivals à ne pas rater avant la rentrée

L’été 2025 a été riche en festivals en Franche-Comté, et la saison est loin d’être terminée. Après No Logo ce week-end, qui a accueilli 50 000 spectateurs cette année, nous avons réuni les festivals qui animeront le territoire jusqu’à la rentrée. Certains n’affichent pas complet… il est encore temps d’en profiter !

artistes festival programmation estivale
Publié le 16 aout à 15h42 par Salomé F. • Membre
Besançon
Culture Loisirs

Coups de cœurs de l’été des libraires bisontins #4 avec la maison du livre et de la presse et l’Interstice

Cet été, les libraires de la boucle de Besançon dévoilent leurs sélections littéraires idéales pour accompagner les lecteurs à la plage, à la montagne, au bord de la piscine, sur la route des vacances ou bien sur son canapé. Betty et Aurore de la maison du livre et de la presse et de l’Interstice se sont prêtés au jeu, offrant des recommandations pour tous les goûts et toutes les envies.

librairie recommandations roman saison estivale
Publié le 16 aout à 16h18 par Salomé F. • Membre

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Comfy, le salon de thé inspiré de la série Friends ouvre ce mardi à Besançon
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 16.61
pluie modérée
le 21/08 à 09h00
Vent
1.47 m/s
Pression
1009 hPa
Humidité
96 %
 