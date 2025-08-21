Cinéma en plein air à la Citadelle : la séance de ce jeudi reportée au 23 août 2025

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 21 août 2025 devait être projeté L’homme au masque de fer de Randall Wallace, avec Leonardo Dicaprio et Jeremy Irons mais en raison des conditions météorologiques défavorables, la séance est reportée au samedi 23 août 2025.

En raison des conditions météorologiques défavorables, la Citadelle a décidé d'annuler la projection du film L’Homme au masque de fer prévue initialement ce jeudi 21 août 2025.

La séance est reportée au samedi 23 août, à partir de 20h.

Les personnes ayant déjà réservé leur place seront destinataires d’un mail leur indiquant la démarche à suivre. Vous pourrez vous présenter à la séance avec vos billets prévus pour la date de projection initiale.

Synopsis du film

1660 : Les célèbres mousquetaires, jadis unis par l’honneur et l’amitié, se sont désormais séparés. Athos a choisi de se retirer sur ses terres, consacrant son temps à l’éducation de son fils, Raoul. Aramis, quant à lui, a embrassé une carrière militaire en devenant général des jésuites, tandis que Porthos attend patiemment l’occasion de reprendre les armes.

Seul d’Artagnan demeure fidèle au roi, qui l’a élevé au rang de capitaine des mousquetaires. Cependant, le destin s’apprête à les rassembler à nouveau, mais pas sans conséquences tragiques. Le roi, tombé amoureux de la fiancée de Raoul, s’efforce d’éliminer son rival en l’envoyant au front, le condamnant ainsi à une mort certaine. Athos, bouleversé par la situation, jure de venger son fils.

Infos pratiques