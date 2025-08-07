Cinéma en plein air à la Citadelle : sueurs froides garanties ce jeudi soir

La Citadelle de Besançon propose cette année encore des séances de cinéma en plein air, tous les jeudis, au parc Saint-Étienne. Ce jeudi 7 août 2025, le film programmé est Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête de Tim Burton, avec Johnny Depp et Christina Ricci.

1799 : Une bourgade reculée de la Nouvelle-Angleterre est secouée par une série de meurtres sanglants : les victimes sont retrouvées décapitées, leurs têtes introuvables. La peur gagne les habitants, persuadés qu’un cavalier sans tête hante les bois et frappe sans pitié.

Dépêché sur place par les autorités de New York, l’inspecteur Ichabod Crane, fervent adepte de la science et de la raison, refuse de croire aux légendes. Mais en s’enfonçant dans l’enquête, il découvre un univers où le surnaturel rôde à chaque détour… et où l’étrange et séduisante Katrina Van Tassel semble garder bien des secrets.

Infos pratiques

Ce soir, le film proposé est déconseillé aux moins de 12 ans. Il est indispensable de réserver, soit via la billetterie en ligne avant 19h, soit sur place à partir de 20h, dans la limite des places disponibles. Les billets sont au prix de 5€.

Pour accéder au site, il est conseillé de prendre la ligne Citadelle de bus Ginko ou de venir à pied. Les PMR sont invités à contacter le site par mail (contact@citadelle.besançon.fr) pour organiser leur arrivée sur le site. En cas de pluie, l’événement sera annulé ou reporté.

Il est possible d’apporter un pique-nique sur place, vin et bière autorisées, mais pas de l’alcool fort. Un vendeur de glaces est sur place. L’accès sera fermé à partir de 21h45, même avec un billet. La séance débute 30 min après le coucher du soleil.

Il reste quelques heures pour prendre son billet ! Billetterie de la Citadelle