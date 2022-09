Climat : les jeunes appelés à exprimer leur ras-le-bol dans la rue le 23 septembre

Dans le cadre du mouvement « Friday for Futur », une manifestation pour le climat et la justice climatique à destination les lycéens, étudiants et jeunes travailleurs est prévue le 23 septembre à partir de 14 h place de la Révolution.

Les Jeunes Écologistes de Besançon Franche-Comté, Youth for Climate Besançon et la LVL 25 ont fait connaître leur ras-le-bol : "les jeunes en ont marre de voir leur planète attaquée alors que leur avenir en dépend" déclarent-ils dans un communiqué.

Affectés par la situation actuelle : "le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité ont et auront de plus en plus de conséquences graves", ils ont décidé d’alerter les pouvoirs publics : « nous ne comptons pas laisser nos dirigeantes et dirigeants rester passifs et continuer de polluer ». Et de prendre les choses en main en appelant "tous les jeunes, lycéens, étudiants et jeunes travailleurs à un rassemblement place de la Révolution".

Une marche pour le climat et la justice climatique est ainsi prévue dans les rues de Besançon ce vendredi 23 à 14h.