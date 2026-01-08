Combiné nordique et saut à ski : 250 athlètes attendus sur le site de Chaux-Neuve

Du 9 au 11 janvier 2025, 250 athlètes dont 32 français sont attendus à Chaux-Neuve afin de participer à la coupe d’Europe de saut à ski.

La deuxième étape de la FESA Cup de saut à ski et de combiné nordique se tiendra comme prévu dans le Haut-Doubs sur le site de Chaux-Neuve.

Voici le programme

Vendredi 9 janvier

9h30 : entrainement officiel combiné nordique

10h30 : PCR combiné nordique

13h00 : entrainement officiel saut spécial

14h00 : compétition saut spécial dames et hommes

Samedi 10 janvier

8h30 : compétition saut spécial dames et hommes

10h30 : Saut d’essai et compétition combiné nordique + cérémonie protocolaire saut spécial

15h30 : 10 km compétition ski de fond combiné nordique

Dimanche 11 janvier

8h30 : saut d’essai combiné nordique

9h30 : saut de compétition combiné nordique

11h30 : 5 km ski de fond combiné nordique

13h00 : cérémonie protocolaire

La FESA Cup se poursuivra pour le combiné nordique du 24 au 25 janvier à Harrachov puis du 20 au 22 février à Rastbüchl. La cinquième étape se déroulera à Prémanon du 6 au 8 mars et du 14 au 15 mars à Oberhof.