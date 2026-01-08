Combiné nordique et saut à ski : 250 athlètes attendus sur le site de Chaux-Neuve

La deuxième étape de la FESA Cup de saut à ski et de combiné nordique se tiendra comme prévu dans le Haut-Doubs sur le site de Chaux-Neuve.
Voici le programme
Vendredi 9 janvier
- 9h30 : entrainement officiel combiné nordique
- 10h30 : PCR combiné nordique
- 13h00 : entrainement officiel saut spécial
- 14h00 : compétition saut spécial dames et hommes
Samedi 10 janvier
- 8h30 : compétition saut spécial dames et hommes
- 10h30 : Saut d’essai et compétition combiné nordique + cérémonie protocolaire saut spécial
- 15h30 : 10 km compétition ski de fond combiné nordique
Dimanche 11 janvier
- 8h30 : saut d’essai combiné nordique
- 9h30 : saut de compétition combiné nordique
- 11h30 : 5 km ski de fond combiné nordique
- 13h00 : cérémonie protocolaire
La FESA Cup se poursuivra pour le combiné nordique du 24 au 25 janvier à Harrachov puis du 20 au 22 février à Rastbüchl. La cinquième étape se déroulera à Prémanon du 6 au 8 mars et du 14 au 15 mars à Oberhof.