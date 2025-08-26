Mardi 26 Août 2025
Contre les risques d'agression, les dirigeants d'entreprises pourront désormais occulter leur adresse

Publié le 26/08/2025 - 15:25
Mis à jour le 26/08/2025 - 14:35

Les dirigeants d'entreprises pourront demander à ce que leur adresse personnelle reste confidentielle, selon un décret paru dimanche 24 août 2025, en réponse notamment aux inquiétudes de la filière des cryptomonnaies dont plusieurs acteurs ont été victimes d'enlèvements ou de tentatives parfois spectaculaires.

© StartupStockPhotos/ Pixabay
© StartupStockPhotos/ Pixabay

En vertu de ce décret paru au Journal officiel, les dirigeants d'entreprises inscrites au registre national des entreprises (RNE) peuvent demander à tout moment l'occultation de leurs adresses personnelles et de celles de leurs associés.

"C'est désormais chose faite: a été publié ce matin (...) un décret pris avec @Eric_R_Lombard et @VeroLouwagie, permettant d'occulter la présence des adresses personnelles des dirigeants au registre du commerce et des sociétés pour mieux protéger leur vie privée et garantir ainsi leur sécurité", s'est félicité sur X le ministre de la Justice Gérald Darmanin.

Le gouvernement avait annoncé mi-mai la création d'un groupe de travail avec les acteurs de la filière des cryptomonnaies en vue d'un plan d'action pour rehausser le niveau de sécurité de ce secteur après une série d'enlèvements et de tentatives de rapts.

Cette série noire avait commencé en janvier avec le rapt du cofondateur de Ledger, David Balland et de sa compagne. Ce dernier avait finalement été libéré et sa compagne retrouvée ligotée dans un véhicule.

Le 13 mai, dans le XIe arrondissement de Paris, la spectaculaire tentative d'enlèvement de la fille et du petit-fils du PDG de la société de cryptomonnaie Paymium, immortalisée par une vidéo devenue virale, avait eu un fort retentissement médiatique.

Pour répondre aux inquiétudes, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait réuni mi-mai les acteurs de cryptoactifs, le préfet de police de Paris, les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie et l'Association pour le développement des actifs numériques. Avec un objectif affiché de "prévenir, dissuader et protéger la filière".

A l'issue de cette réunion, le ministère avait affirmé qu'il avait été convenu "de premières mesures de prévention et de protection immédiates, ainsi qu'un programme de travail afin de rehausser structurellement le niveau de sécurité des professionnels du secteur crypto".

(Source AFP)

Publié le 26 aout à 15h25 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

