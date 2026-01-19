Lundi 19 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture

Coup d’envoi du Festival Drôlement Bien le 22 janvier 2026 à Besançon

Publié le 19/01/2026 - 11:38
Mis à jour le 19/01/2026 - 11:54

Le premier festival d’humour de France créé par NG Production revient à Besançon du 22 au 25 janvier 2026. Avec 45 artistes programmés, cette année encore Besançon vibrera au rythme des éclats de rire. On fait le point sur la programmation de cette 4e édition. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro
© Élodie R.
© Tom Babouhot
1/4 - © Alexane Alfaro
2/4 - © Alexane Alfaro
3/4 - © Élodie R.
4/4 - © Tom Babouhot

La programmation 

Jeudi 22 janvier 2026

  • Djamil Le Schlag et Les grands remplaçants (live) - Théâtre Ledoux - 20h
  • Tom Baldetti - Kursaal - 20h
  • Élodie Arnould - Petit Kursaal - 20h
  • Samuel Bambi - Conservatoire - 20h
  • Amandine Lourdel - Nouveau Théâtre de Besançon - 20h
  • Umut Köker - Scènacle - 20h
  • Jonathan O’Donnell - Salle Proudhon - 20h

Vendredi 23 janvier 2026

  • Waly Dia - Théâtre Ledoux - 20h
  • Michael Gregorio - Micropolis - 20h
  • Olivier De Benoist - Kursaal - 20h
  • Jason Brokerss - Petit Kursaal - 20h
  • Soirée 100% Belges : Dena / Pe / Sarah Lélé - Conservatoire - 20h
  • Paul Taylor (en anglais) - Nouveau théâtre de Besançon - 20h
  • Marc Rougé - Scénacle - 20h
  • Into the black (spectacle dans le noir) : Karim Thioune / Nadège 100 gêne / Youness Hanifi - 20h

Samedi 24 janvier 2026

  • Paul Mirabel - Micropolis - 20h
  • Moguiz - Théâtre Ledoux - 20h
  • Bérengère Krief - Kursaal - 20h
  • Merwane Benlazar - Petit Kursaal - 20h
  • Fills Monkey (concert) - Conservatoire - 20h
  • David Jarre - Nouveau théâtre de Besançon - 20h
  • Kosh - Scénacle (15h) - 15h
  • Adel Fugazi - Scénacle (20h)
  • Tremplins Drôlement Bien - Salle Proudhon - 16h et 20h
  • Brunch Comedy : Nina Azoulai / Jules Conti / Victor Parnaso - Le Comptoir Général - 11h

Dimanche 25 janvier 2026

  • Booder - Kursaal - 17h
  • Waly Dia - Théâtre Ledoux - 17h
  • La Bajon - Petit Kursaal - 17h
  • Giedré - Conservatoire - 17h
  • Akim Omiri - Nouveau théâtre de Besançon - 17h
  • Morgane Cadignan - Scénacle - 17h
  • Sofia Belabbes - Salle Proudhon - 17h
  • The Wackids (concerts) - La Rodia - 17h
  • Brunch Comedy : Nina Azoulai / Julie Conti / Victor Parnaso - Le Comptoir Général - 11h

Les films au Mégarama Beaux-Arts : 

Jeudi 22 janvier 2026 

  • Didier - 20h

Vendredi 23 janvier 2026 

  • La vie est un long fleuve tranquille - 20h

Samedi 24 janvier 2026 

  • Charlie et la Chocolaterie - 16h
  • Mamma mia ! - 20h

Dimanche 25 janvier 2026

  • La soupe aux choux - 11h
  • Coco - 14h

Nouveautés en pagaille

Le festival qui progresse d’année en année en terme de spectateurs avait accueilli 18.000 visiteurs en 2025. Pour l’édition 2026, l’équipe s’est donnée pour mission "d’aller plus loin" et d’atteindre cette fois la barre des 20.000 spectateurs pour la 4e édition. Pour cela, l’équipe de NG Production a fait le choix de miser sur des nouveautés très attendues. 

La place Granvelle sera ainsi le QG de l’avant et après festival en proposant de quoi se restaurer et boire avant ou après les spectacles. Un chapiteau "Magic Mirror" sera également installé pour l’occasion. Des parties de Loup-Garou géantes seront proposées par la société d’animation "Pro Meeples", mais aussi des jeux de société "partout et pour tous" qui auront pour objectif de "montrer que l’on peut rire à travers le jeu de société notamment en cassant les codes", a expliqué Blandine de Pro Meeples . 

Le "brunch comedy" proposera de rire la bouche pleine lors d’un brunch accompagné d’humoristes de talent au Comptoir Général. Après un dîner dans le noir l’an passé, le festival proposera cette fois un spectacle dans le noir intitulé "Into the black". Une soirée 100% humour belge sera également  au programme de cette 4e édition avec trois artistes made in Belgique et enfin Paul Taylor livrera un spectacle entièrement en anglais. 

Encore quelques places disponibles

Du côté des spectacles il reste encore quelques places pour les retardataires, notamment pour : 

  • Michael Gregorio - Micropolis, vendredi 20h
  • Djamil Le Schlag et Les grands remplaçants (live) - Théâtre Ledoux, jeudi 20h
  • Samuel Bambi - Conservatoire, jeudi 20h
  • Amandine Lourdel - Nouveau Théâtre de Besançon, jeudi 20h
  • Jonathan O’Donnell - Salle Proudhon, jeudi 20h
  • Waly Dia - Théâtre Ledoux, dimanche 17h
  • Jason Brokerss - Petit Kursaal, vendredi 20h
  • Soirée 100% Belges : Dena / Pe / Sarah Lélé - Conservatoire, vendredi 20h
  • Into the black (spectacle dans le noir) : Karim Thioune / Nadège 100 gêne / Youness Hanifi, salle Proudhon, vendredi 20h
  • Kosh - Scénacle (15h), samedi 15h

Quelques activités peuvent également encore être réservées en ligne comme le Magic Party place Granvelle ou encore la grande enquête au musée du Temps et quelques spectacles d’improvisation. 

Publié le 19 janvier à 11h38 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Franche-Comté
Culture

Une jeune auteure franc-comtoise transforme son vécu et ses blessures en livre

Originaire de Vaire, dans le Doubs, Célia Ardiet publiera prochainement en auto-édition La face cachée de la vérité, un ouvrage de témoignage consacré aux blessures invisibles, aux violences, aux silences et aux combats intérieurs que traversent de nombreux jeunes. À travers un récit écrit pendant plusieurs années, l’auteure met en mots des expériences marquées par la peur, la trahison et l’angoisse, mais aussi par la reconstruction et l’espoir, avec l’objectif de sensibiliser et de soutenir celles et ceux qui pourraient s’y reconnaître.

adolescence étudiante jeunesse livre psychologie violences
Publié le 18 janvier à 17h36 par Alexane
Besançon
Culture

“Quand les anges s’enmêlent… c’est le bordel !”, la pièce de théâtre d’une ex-entrepreneure de 57 ans à Besançon

À Besançon, la compagnie théâtrale fait son entrée sur la scène culturelle avec un projet à la fois personnel et professionnel. Fondée en avril 2024 par Delphine Doillon, ancienne entrepreneure devenue autrice-interprète, MD Prod porte une vision du théâtre qui entend ”divertir et faire réfléchir, faire rire et faire grandir.” À travers sa nouvelle création, la comédie Quand les anges s’enmêlent... c’est le bordel !, la fondatrice met en jeu un parcours de vie marqué par le choix et la reconversion. La grande première est annoncée le 21 février 2026 à Besançon...

comédie delphine doillon humour petit kursaal reconversion spectacle théâtre
Publié le 16 janvier à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture

Besançon d’Antan. Archives, cartes postales d’époque, anecdotes : un livre pour plonger en 1900…

À travers les 114 pages de l’ouvrage, le lecteur pourra scruter la ville de Besançon à travers des cartes postales d’époque, des archives municipales et départementales ainsi que des pièces de collections privées. Besançon d’Antan est disponible en librairie depuis le mois de septembre 2025…

Besançon Besançon d'Antan histoire livre
Publié le 15 janvier à 17h34 par Hélène L.
Besançon
Culture

Les 2 Scènes : les temps forts de la programmation de début 2026

Avec la parution de son livret janvier-mars 2026, Les 2 Scènes dévoilent une programmation qui mêle théâtre, musique, cirque et rencontres publiques. Performances scéniques, créations contemporaines et temps d’échange avec les équipes artistiques rythment ce début d’année, affirmant la volonté des 2 Scènes de proposer une offre culturelle plurielle et accessible au plus grand nombre.

cinéma les 2 scènes spectacle théâtre théâtre ledoux visite
Publié le 11 janvier à 10h45 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Drôlement Bien : les ”Magic Party” investiront la place Granvelle à Besançon…

À l’occasion de l’édition 2026 du festival Drôlement Bien, la place Granvelle deviendra le centre des soirées festives avec l’installation du Magic Mirror. Le festival annonce une série de rendez-vous nocturnes intitulés ”Magic Party”, organisés chaque soir à partir de 21h après les spectacles.

festival drolement bien fete magic mirror musique
Publié le 10 janvier à 11h00 par Alexane

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 9.08
couvert
le 19/01 à 12h00
Vent
0.71 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
100 %
 