Coup d’envoi du Festival Drôlement Bien le 22 janvier 2026 à Besançon

La programmation
Jeudi 22 janvier 2026
- Djamil Le Schlag et Les grands remplaçants (live) - Théâtre Ledoux - 20h
- Tom Baldetti - Kursaal - 20h
- Élodie Arnould - Petit Kursaal - 20h
- Samuel Bambi - Conservatoire - 20h
- Amandine Lourdel - Nouveau Théâtre de Besançon - 20h
- Umut Köker - Scènacle - 20h
- Jonathan O’Donnell - Salle Proudhon - 20h
Vendredi 23 janvier 2026
- Waly Dia - Théâtre Ledoux - 20h
- Michael Gregorio - Micropolis - 20h
- Olivier De Benoist - Kursaal - 20h
- Jason Brokerss - Petit Kursaal - 20h
- Soirée 100% Belges : Dena / Pe / Sarah Lélé - Conservatoire - 20h
- Paul Taylor (en anglais) - Nouveau théâtre de Besançon - 20h
- Marc Rougé - Scénacle - 20h
- Into the black (spectacle dans le noir) : Karim Thioune / Nadège 100 gêne / Youness Hanifi - 20h
Samedi 24 janvier 2026
- Paul Mirabel - Micropolis - 20h
- Moguiz - Théâtre Ledoux - 20h
- Bérengère Krief - Kursaal - 20h
- Merwane Benlazar - Petit Kursaal - 20h
- Fills Monkey (concert) - Conservatoire - 20h
- David Jarre - Nouveau théâtre de Besançon - 20h
- Kosh - Scénacle (15h) - 15h
- Adel Fugazi - Scénacle (20h)
- Tremplins Drôlement Bien - Salle Proudhon - 16h et 20h
- Brunch Comedy : Nina Azoulai / Jules Conti / Victor Parnaso - Le Comptoir Général - 11h
Dimanche 25 janvier 2026
- Booder - Kursaal - 17h
- Waly Dia - Théâtre Ledoux - 17h
- La Bajon - Petit Kursaal - 17h
- Giedré - Conservatoire - 17h
- Akim Omiri - Nouveau théâtre de Besançon - 17h
- Morgane Cadignan - Scénacle - 17h
- Sofia Belabbes - Salle Proudhon - 17h
- The Wackids (concerts) - La Rodia - 17h
- Brunch Comedy : Nina Azoulai / Julie Conti / Victor Parnaso - Le Comptoir Général - 11h
Les films au Mégarama Beaux-Arts :
- Didier - 20h
- La vie est un long fleuve tranquille - 20h
- Charlie et la Chocolaterie - 16h
- Mamma mia ! - 20h
- La soupe aux choux - 11h
- Coco - 14h
Nouveautés en pagaille
Le festival qui progresse d’année en année en terme de spectateurs avait accueilli 18.000 visiteurs en 2025. Pour l’édition 2026, l’équipe s’est donnée pour mission "d’aller plus loin" et d’atteindre cette fois la barre des 20.000 spectateurs pour la 4e édition. Pour cela, l’équipe de NG Production a fait le choix de miser sur des nouveautés très attendues.
La place Granvelle sera ainsi le QG de l’avant et après festival en proposant de quoi se restaurer et boire avant ou après les spectacles. Un chapiteau "Magic Mirror" sera également installé pour l’occasion. Des parties de Loup-Garou géantes seront proposées par la société d’animation "Pro Meeples", mais aussi des jeux de société "partout et pour tous" qui auront pour objectif de "montrer que l’on peut rire à travers le jeu de société notamment en cassant les codes", a expliqué Blandine de Pro Meeples .
Le "brunch comedy" proposera de rire la bouche pleine lors d’un brunch accompagné d’humoristes de talent au Comptoir Général. Après un dîner dans le noir l’an passé, le festival proposera cette fois un spectacle dans le noir intitulé "Into the black". Une soirée 100% humour belge sera également au programme de cette 4e édition avec trois artistes made in Belgique et enfin Paul Taylor livrera un spectacle entièrement en anglais.
Encore quelques places disponibles
Du côté des spectacles il reste encore quelques places pour les retardataires, notamment pour :
Quelques activités peuvent également encore être réservées en ligne comme le Magic Party place Granvelle ou encore la grande enquête au musée du Temps et quelques spectacles d’improvisation.