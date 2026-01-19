Coup d’envoi du Festival Drôlement Bien le 22 janvier 2026 à Besançon

Le premier festival d’humour de France créé par NG Production revient à Besançon du 22 au 25 janvier 2026. Avec 45 artistes programmés, cette année encore Besançon vibrera au rythme des éclats de rire. On fait le point sur la programmation de cette 4e édition.

La programmation

Jeudi 22 janvier 2026

Djamil Le Schlag et Les grands remplaçants (live) - Théâtre Ledoux - 20h

Tom Baldetti - Kursaal - 20h

Élodie Arnould - Petit Kursaal - 20h

Samuel Bambi - Conservatoire - 20h

Amandine Lourdel - Nouveau Théâtre de Besançon - 20h

Umut Köker - Scènacle - 20h

Jonathan O’Donnell - Salle Proudhon - 20h

Vendredi 23 janvier 2026

Waly Dia - Théâtre Ledoux - 20h

Michael Gregorio - Micropolis - 20h

Olivier De Benoist - Kursaal - 20h

Jason Brokerss - Petit Kursaal - 20h

Soirée 100% Belges : Dena / Pe / Sarah Lélé - Conservatoire - 20h

Paul Taylor (en anglais) - Nouveau théâtre de Besançon - 20h

Marc Rougé - Scénacle - 20h

Into the black (spectacle dans le noir) : Karim Thioune / Nadège 100 gêne / Youness Hanifi - 20h

Samedi 24 janvier 2026

Paul Mirabel - Micropolis - 20h

Moguiz - Théâtre Ledoux - 20h

Bérengère Krief - Kursaal - 20h

Merwane Benlazar - Petit Kursaal - 20h

Fills Monkey (concert) - Conservatoire - 20h

David Jarre - Nouveau théâtre de Besançon - 20h

Kosh - Scénacle (15h) - 15h

Adel Fugazi - Scénacle (20h)

Tremplins Drôlement Bien - Salle Proudhon - 16h et 20h

Brunch Comedy : Nina Azoulai / Jules Conti / Victor Parnaso - Le Comptoir Général - 11h

Dimanche 25 janvier 2026

Booder - Kursaal - 17h

Waly Dia - Théâtre Ledoux - 17h

La Bajon - Petit Kursaal - 17h

Giedré - Conservatoire - 17h

Akim Omiri - Nouveau théâtre de Besançon - 17h

Morgane Cadignan - Scénacle - 17h

Sofia Belabbes - Salle Proudhon - 17h

The Wackids (concerts) - La Rodia - 17h

Brunch Comedy : Nina Azoulai / Julie Conti / Victor Parnaso - Le Comptoir Général - 11h

Les films au Mégarama Beaux-Arts :

Jeudi 22 janvier 2026

Didier - 20h

Vendredi 23 janvier 2026

La vie est un long fleuve tranquille - 20h

Samedi 24 janvier 2026

Charlie et la Chocolaterie - 16h

Mamma mia ! - 20h

Dimanche 25 janvier 2026

La soupe aux choux - 11h

Coco - 14h

Nouveautés en pagaille

Le festival qui progresse d’année en année en terme de spectateurs avait accueilli 18.000 visiteurs en 2025. Pour l’édition 2026, l’équipe s’est donnée pour mission "d’aller plus loin" et d’atteindre cette fois la barre des 20.000 spectateurs pour la 4e édition. Pour cela, l’équipe de NG Production a fait le choix de miser sur des nouveautés très attendues.

La place Granvelle sera ainsi le QG de l’avant et après festival en proposant de quoi se restaurer et boire avant ou après les spectacles. Un chapiteau "Magic Mirror" sera également installé pour l’occasion. Des parties de Loup-Garou géantes seront proposées par la société d’animation "Pro Meeples", mais aussi des jeux de société "partout et pour tous" qui auront pour objectif de "montrer que l’on peut rire à travers le jeu de société notamment en cassant les codes", a expliqué Blandine de Pro Meeples .

Le "brunch comedy" proposera de rire la bouche pleine lors d’un brunch accompagné d’humoristes de talent au Comptoir Général. Après un dîner dans le noir l’an passé, le festival proposera cette fois un spectacle dans le noir intitulé "Into the black". Une soirée 100% humour belge sera également au programme de cette 4e édition avec trois artistes made in Belgique et enfin Paul Taylor livrera un spectacle entièrement en anglais.

Encore quelques places disponibles

Du côté des spectacles il reste encore quelques places pour les retardataires, notamment pour :

Michael Gregorio - Micropolis, vendredi 20h

Djamil Le Schlag et Les grands remplaçants (live) - Théâtre Ledoux, jeudi 20h

Samuel Bambi - Conservatoire, jeudi 20h

Amandine Lourdel - Nouveau Théâtre de Besançon, jeudi 20h

Jonathan O’Donnell - Salle Proudhon, jeudi 20h

Waly Dia - Théâtre Ledoux, dimanche 17h

Jason Brokerss - Petit Kursaal, vendredi 20h

Soirée 100% Belges : Dena / Pe / Sarah Lélé - Conservatoire, vendredi 20h

Into the black (spectacle dans le noir) : Karim Thioune / Nadège 100 gêne / Youness Hanifi, salle Proudhon, vendredi 20h

Kosh - Scénacle (15h), samedi 15h

Quelques activités peuvent également encore être réservées en ligne comme le Magic Party place Granvelle ou encore la grande enquête au musée du Temps et quelques spectacles d’improvisation.