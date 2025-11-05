Mercredi 5 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Education

C’Possible renforce ses actions dans les lycées professionnels en Franche-Comté

Publié le 05/11/2025 - 10:49
Mis à jour le 05/11/2025 - 10:51

L’association C’Possible vient de renouveler sa convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale pour une durée de cinq ans. Elle déploie désormais ses programmes dans 35 départements, dont huit en Bourgogne-Franche-Comté, afin de ”contribuer à la réussite des jeunes en lycée professionnel”.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon Philippe Varin, président de C’Possible, ”C’Possible est engagée à déployer ses actions dans les sept régions académiques où elle est déjà présente, avec pour ambition de couvrir la totalité du territoire métropolitain dans les années à venir”.

Cette annonce intervient alors que le baccalauréat professionnel célèbre ses 40 ans et poursuit sa modernisation. Depuis la réforme de 2023, de nouveaux dispositifs tels que les Bureaux des Entreprises, les programmes “Avenir Pro” et “Avenir Pro+” ou encore les mesures “Tous droits ouverts” ont vu le jour pour rapprocher davantage la formation du monde du travail.

Une dynamique régionale soutenue

En Bourgogne-Franche-Comté, 12 lycées sont actuellement engagés avec C’Possible, un chiffre qui atteindra 16 établissements d’ici la fin de l’année 2025. L’association intervient notamment dans les établissements suivants de l’académie de Besançon :

  • Lycées Condé et Tristan Bernard (Besançon)
  • Lycée Le Pré-Saint-Sauveur (Saint-Claude)
  • Lycées Luxembourg et Pontarcher (Vesoul)
  • Lycée Jules Ferry (Delle)

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’ateliers de mentorat, de sensibilisation à la vie professionnelle et des “Triangles des Possibles”, partenariats entre entreprises et lycées.

Prochaines actions dans l’académie de Besançon

Les semaines à venir seront marquées par plusieurs interventions de C’Possible dans les établissements de la région :

À Besançon :

  • Un Triangle des Possibles est animé au lycée professionnel Condé en partenariat avec l’hôtel Ibis La City.
  • Lundi 17 novembre : atelier "Présentation de l’entreprise et de ses métiers associés".
  • Lundi 24 novembre : atelier "Travaux pratiques sur le métier de femme/valet de chambre".

À Vesoul :

  • Des ateliers repères sur le monde du travail seront proposés aux lycées Luxembourg et Pontarcher :
  • Lundis 17 et 24 novembre, au lycée Pontarcher : ateliers « Codes et savoir-être dans le monde du travail ».
  • Jeudi 20 et vendredi 21 novembre, au lycée Luxembourg : ateliers "Rendre son CV percutant et sa LM déterminante" et "Réussir sa recherche de stage".

Infos +

Depuis 2008, C’Possible a accompagné plus de 103.000 jeunes, en partenariat avec 180 lycées et près de 50 entreprises. Son président rappelle la philosophie de l’association : ”Cessons de stigmatiser ces jeunes, donnons-leur les moyens de réussir.”

association c'possible baccalauréat éducation nationale lycée

Publié le 5 novembre à 10h49 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Franche-Comté
Education

C’Possible renforce ses actions dans les lycées professionnels en Franche-Comté

L’association C’Possible vient de renouveler sa convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale pour une durée de cinq ans. Elle déploie désormais ses programmes dans 35 départements, dont huit en Bourgogne-Franche-Comté, afin de ”contribuer à la réussite des jeunes en lycée professionnel”.

association c'possible baccalauréat éducation nationale lycée
Publié le 5 novembre à 10h49 par Alexane
Besançon
Education

”Chemins de l’Excellence” : une nouvelle distinction pour la jeune charcutière franc-comtoise Agathe Grosjean-Seiler

Le CFA Hilaire de Chardonnet de Besançon a annoncé ce mardi 4 novembre la désignation d’Agathe Grosjean-Seiler comme lauréate régionale des ”Chemins de l’Excellence professionnelle", un prix organisé par la Société des membres de la Légion d’honneur. L’apprentie charcutière représentera la région Bourgogne - Franche-Comté lors de la finale nationale du Prix de l’apprentissage à Paris le 15 novembre prochain.

agathe grosjean apprentissage cfa hilaire de chardonnet charcuterie légion d'honneur meilleure apprentie de france
Publié le 4 novembre à 16h00 par Alexane
Franche-Comté
Education

L’université Marie et Louis Pasteur se classe à la 24e position du classement international de Leiden

L’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) signe son retour dans le classement international de Leiden qui évalue chaque année la performance scientifique des universités à travers le monde. Pour l’édition 2025, l’UMLP se distingue, en se plaçant directement à la 24e position des établissements d’enseignement supérieurs français classés, apprend-on ce 31 octobre 2025.

université Marie et Louis Pasteur
Publié le 31 octobre à 17h01 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Education

WorldSkills 2025 : les Bourguignons-Francs-Comtois ont brillé lors des finales nationales à Marseille

Les finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorldSkills France se sont tenues du 16 au 18 octobre 2025 à Marseille. L’événement a réuni près de 800 jeunes compétitrices et compétiteurs venus de toute la France, répartis sur une soixantaine de métiers, allant de l’artisanat à l’industrie, en passant par les services. La Région Bourgogne-Franche-Comté était représentée par une équipe régionale de 57 candidats engagés dans 50 métiers. 

region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 23 octobre à 11h00 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : Théo Saintvoirin remporte le concours régional du Meilleur jeune boulanger

Le CFA Hilaire de Chardonnet (CFA HDC) à Besançon a annoncé avec fierté la victoire de son apprenti boulanger Théo Saintvoirin, lauréat du premier prix régional du concours du Meilleur Jeune Boulanger de France. Ce succès lui ouvre les portes de la finale nationale, où il représentera la région Bourgogne-Franche-Comté.

boulangerie cfa hilaire de chardonnet
Publié le 15 octobre à 08h56 par Alexane
Franche-Comté
Education

Retour des “24h dans le supérieur” cet automne à l’université Marie et Louis Pasteur

Du 20 au 24 octobre 2025, l'université Marie et Louis Pasteur proposera aux lycéens en classe de seconde, première et terminale une immersion dans le monde universitaire à l'occasion de l'opération "24h dans le supérieur". 

24h dans le supérieur études supérieures lycée université bourgogne franche-comté université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 13 octobre à 11h42 par Elodie Retrouvey
Besançon
Education Société

L’Université Marie et Louis Pasteur signe la Charte d’engagement LGBT+ de L’Autre Cercle

VIDÉO • Au lendemain de la Panthéonisation de Robert Badinter qui a dépénalisé l’homosexualité en 1982 et à la veille de la Journée mondiale du coming out, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a officialisé son engagement contre les LGBT-phobies en signant la Charte d’engagement LGBT+ de l’association L’Autre Cercle vendredi 10 octobre 2024 à la Maison de l’étudiant à Besançon.

charte d'engagement lgbt LGBTQIA université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 19 octobre à 14h30 par Alexane
Besançon
Education Société

Un dictionnaire juridique franco-suisse pour “se comprendre un peu mieux”

En marge du cinquantième anniversaire du jumelage des villes de Neuchâtel et Besançon, le centre de recherches juridiques de Franche-Comté (CRJFC) et la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (UniNE) viennent de publier un dictionnaire juridique "éclectique" franco-suisse. Pour célébrer son lancement et présenter l’ouvrage à la communauté judiciaire et universitaire, l’université Marie et Louis Pasteur (UMLP) a organisé une journée d’échanges franco-suisse ce vendredi 10 octobre 2025 à l’espace Gramont du centre diocésain de Besançon.

dictionnaire neuchâtel universite université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 14h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

L’Université Marie et Louis Pasteur progresse dans le classement Times Higher Education 2026

Pour la troisième année consécutive, l’Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) figure dans le classement international Times Higher Education (THE), l’un des plus reconnus et influents au niveau mondial, a-t-on appris vendredi 10 octobre 2025.

classement enseignement supérieur recherche université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 10 octobre à 11h07 par Alexane

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

En Bourgogne-Franche-Comté, on y vit longtemps, mais pas forcément en bonne santé...

Sondage

 11.68
nuageux
le 05/11 à 12h00
Vent
0.96 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
66 %
 