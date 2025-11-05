C’Possible renforce ses actions dans les lycées professionnels en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’association C’Possible vient de renouveler sa convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale pour une durée de cinq ans. Elle déploie désormais ses programmes dans 35 départements, dont huit en Bourgogne-Franche-Comté, afin de ”contribuer à la réussite des jeunes en lycée professionnel”.

Selon Philippe Varin, président de C’Possible, ”C’Possible est engagée à déployer ses actions dans les sept régions académiques où elle est déjà présente, avec pour ambition de couvrir la totalité du territoire métropolitain dans les années à venir”.

Cette annonce intervient alors que le baccalauréat professionnel célèbre ses 40 ans et poursuit sa modernisation. Depuis la réforme de 2023, de nouveaux dispositifs tels que les Bureaux des Entreprises, les programmes “Avenir Pro” et “Avenir Pro+” ou encore les mesures “Tous droits ouverts” ont vu le jour pour rapprocher davantage la formation du monde du travail.

Une dynamique régionale soutenue

En Bourgogne-Franche-Comté, 12 lycées sont actuellement engagés avec C’Possible, un chiffre qui atteindra 16 établissements d’ici la fin de l’année 2025. L’association intervient notamment dans les établissements suivants de l’académie de Besançon :

Lycées Condé et Tristan Bernard (Besançon)

Lycée Le Pré-Saint-Sauveur (Saint-Claude)

Lycées Luxembourg et Pontarcher (Vesoul)

Lycée Jules Ferry (Delle)

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’ateliers de mentorat, de sensibilisation à la vie professionnelle et des “Triangles des Possibles”, partenariats entre entreprises et lycées.

Prochaines actions dans l’académie de Besançon

Les semaines à venir seront marquées par plusieurs interventions de C’Possible dans les établissements de la région :

À Besançon :

Un Triangle des Possibles est animé au lycée professionnel Condé en partenariat avec l’hôtel Ibis La City.

Lundi 17 novembre : atelier "Présentation de l’entreprise et de ses métiers associés".

Lundi 24 novembre : atelier "Travaux pratiques sur le métier de femme/valet de chambre".

À Vesoul :

Des ateliers repères sur le monde du travail seront proposés aux lycées Luxembourg et Pontarcher :

Lundis 17 et 24 novembre, au lycée Pontarcher : ateliers « Codes et savoir-être dans le monde du travail ».

Jeudi 20 et vendredi 21 novembre, au lycée Luxembourg : ateliers "Rendre son CV percutant et sa LM déterminante" et "Réussir sa recherche de stage".

Infos +

Depuis 2008, C’Possible a accompagné plus de 103.000 jeunes, en partenariat avec 180 lycées et près de 50 entreprises. Son président rappelle la philosophie de l’association : ”Cessons de stigmatiser ces jeunes, donnons-leur les moyens de réussir.”