Dans la tête de six artistes... Le réalisateur bisontin Alexis Amiotte présente son premier documentaire

Le réalisateur bisontin Alexis Amiotte dévoilera son premier film documentaire Je crois que j’ai une idée lors de trois soirées spéciales organisées au cinéma au foyer habitat jeunes Les Oiseaux de Besançon, les 10, 11 et 12 septembre 2025.

Ce film propose de répondre à une interrogation : "Et si vous viviez une heure dans la tête de l'artiste ? Et si un grain de folie se mêlait à cette excitante traversée ?" Réalisé avec "humour et une grande sincérité", le documentaire donne la parole à six créateurs : le compositeur Philippe Jakko, la chanteuse Jade Rema (Ecco), l’artiste plasticien Gwilherm Courbet, l’illustratrice Caroline Pageaud, la metteure en scène Juliette Mouteau et la comédienne Agathe Groult.

Ces artistes témoignent "sur ce moment fragile où l’idée surgit, où le doute s’invite, où l’inconscient chuchote à l’oreille", explique Alexis Amiotte. Le film, "invite chacun à interroger sa propre créativité et son rapport à l'imaginaire".

Trois projections

Je crois que j’ai une idée sera présenté lors de deux séances au foyer habitat jeunes Les Oiseaux à Besançon :

Mercredi 10 septembre : projection à 20h, précédée d’un accueil dès 19h30, suivie d’un échange avec le réalisateur.

Jeudi 11 septembre : projection à 20h15, précédée d’un vernissage à 19h30 de l’exposition des artistes Caroline Pageaud et Gwilherm Courbet.

Vendredi 12 septembre : projection à 20h, avec la présence du compositeur Philippe Jakko qui partagera avec le public quelques notes de musique et son expérience autour du film.

Chaque soir, Alexis Amiotte sera présent pour échanger avec les spectateurs. Un moment convivial est également annoncé : après chaque projection, le bar du foyer Les Oiseaux sera ouvert afin de poursuivre les échanges dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

Infos pratiques

La billetterie fonctionne sur le principe du prix libre. Les organisateurs recommandent de réserver à l’avance sur www.helloasso.com/associations/abz-prod