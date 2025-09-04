Jeudi 4 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture

Dans la tête de six artistes... Le réalisateur bisontin Alexis Amiotte présente son premier documentaire

Publié le 04/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 04/09/2025 - 09:44

Le réalisateur bisontin Alexis Amiotte dévoilera son premier film documentaire Je crois que j’ai une idée lors de trois soirées spéciales organisées au cinéma au foyer habitat jeunes Les Oiseaux de Besançon, les 10, 11 et 12 septembre 2025.

© DR
© DR

Ce film propose de répondre à une interrogation : "Et si vous viviez une heure dans la tête de l'artiste ? Et si un grain de folie se mêlait à cette excitante traversée ?" Réalisé avec "humour et une grande sincérité", le documentaire donne la parole à six créateurs : le compositeur Philippe Jakko, la chanteuse Jade Rema (Ecco), l’artiste plasticien Gwilherm Courbet, l’illustratrice Caroline Pageaud, la metteure en scène Juliette Mouteau et la comédienne Agathe Groult.

Ces artistes témoignent "sur ce moment fragile où l’idée surgit, où le doute s’invite, où l’inconscient chuchote à l’oreille", explique Alexis Amiotte. Le film, "invite chacun à interroger sa propre créativité et son rapport à l'imaginaire".

Trois projections 

Je crois que j’ai une idée sera présenté lors de deux séances au foyer habitat jeunes Les Oiseaux à Besançon :

  • Mercredi 10 septembre : projection à 20h, précédée d’un accueil dès 19h30, suivie d’un échange avec le réalisateur.
  • Jeudi 11 septembre : projection à 20h15, précédée d’un vernissage à 19h30 de l’exposition des artistes Caroline Pageaud et Gwilherm Courbet.
  • Vendredi 12 septembre : projection à 20h, avec la présence du compositeur Philippe Jakko qui partagera avec le public quelques notes de musique et son expérience autour du film.

Chaque soir, Alexis Amiotte sera présent pour échanger avec les spectateurs. Un moment convivial est également annoncé : après chaque projection, le bar du foyer Les Oiseaux sera ouvert afin de poursuivre les échanges dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

Infos pratiques

La billetterie fonctionne sur le principe du prix libre. Les organisateurs recommandent de réserver à l’avance sur www.helloasso.com/associations/abz-prod

alexis amiotte documentaire film fjt les oiseaux

Publié le 4 septembre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Vie locale

Une nouvelle fresque à venir dans le quartier Palente-Orchamps à Besançon

La Ville de Besançon accueillera dès le mois de septembre 2025 une nouvelle fresque murale dans le quartier Palente-Orchamps, sur le thème de l’histoire "Timex-Kelton". Après les fresques consacrées aux LIP (2023) et à la Rhodiacéta (2024), cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville de mettre en valeur l’histoire ouvrière bisontine à travers l’art mural.

fresque ville de besançon
Publié le 29 aout à 16h30 par Hélène L.
Besançon
Culture

La programmation complète de la 10e édition de Livres dans la Boucle dévoilée

Les 19, 20 et 21 septembre 2025, Besançon accueillera durant trois jours la 10e édition de Livres dans la Boucle. Placée cette année sous la présidence de David Foenkinos, l’événement célèbrera la rentrée littéraire en accueillant auteurs et autrices qui se prêteront au jeu des dédicaces, rencontres et autres rendez-vous tant attendus des lecteurs. On fait le point sur le programme complet dévoilé lors de la conférence de presse du mardi 26 août 2025 à la Comédie de Besançon. 

auteur livre livres dans la boucle programmation rentrée littéraire
Publié le 27 aout à 08h33 par Elodie Retrouvey

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Nouveau commerce : L’atelier d’Amaya bientôt aux Passages Pasteur à Besançon
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Jeu-concours match ESBF/ Strasbourg ATH : découvrez les résultats
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 18.55
pluie modérée
le 04/09 à 12h00
Vent
2.26 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
92 %
 