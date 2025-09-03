David Tognelli, le nouveau chef de police de Pontarlier

Jurassien d’origine, David Tognelli compte de nombreuses années d’expérience en section criminelle et notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants… Il a été pendant trois ans chef de la police judiciaire de Besançon. Il a ensuite rejoint Annemasse pour y exercer à la police aux frontières.
Une vocation à l’issue d’un stage
À son arrivée à Besançon, il nous confiait avoir voulu devenir policier après un stage réalisé au lycée au sein d’un commissariat. À l’issue de ses études, il est devenu enquêteur de police à la sûreté départementale du Val-de-Marne. Il y restera six ans.
Il a ensuite rejoint le groupe de lutte contre la criminalité de la police judiciaire de Dijon. Après avoir passé le concours d’officier de police, David Tognelli a intégré en 2002 la police judiciaire des Savoie (Chambéry, Annecy). Il y restera pendant 20 ans. Il concentrera son travail à la section criminelle et plus particulièrement à la lutte contre le trafic international de stupéfiants.
À l’été 2016, il a rejoint le GIR de Grenoble (groupe interministériel de recherches) où il a été à sa tête pendant cinq ans. Le 1er juin 2021, il a été nommé à la tête de la police judiciaire de Besançon.
C’est désormais à Pontarlier (Haut-Doubs) que David Tognelli a choisi de s’installer en devenant commandant divisionnaire de police.