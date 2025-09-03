Mercredi 3 Septembre 2025
Alerte Témoin
Pontarlier
Société

David Tognelli, le nouveau chef de police de Pontarlier

Publié le 03/09/2025 - 16:29
Connu dans la région, David Tognelli était arrivé en juin 2021 à la tête du service de police judiciaire de Besançon où il était resté trois ans avant de rejoindre la police aux frontières d’Annemasse. Ce 1er septembre 2025, il a pris les fonctions de commandant divisionnaire de la police de Pontarlier. Il succède au commandant Trousseau.

© DR
© DR

Jurassien d’origine, David Tognelli compte de nombreuses années d’expérience en section criminelle et notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants… Il a été pendant trois ans chef de la police judiciaire de Besançon. Il a ensuite rejoint Annemasse pour y exercer à la police aux frontières.

Une vocation à l’issue d’un stage

À son arrivée à Besançon, il nous confiait avoir voulu devenir policier après un stage réalisé au lycée au sein d’un commissariat. À l’issue de ses études, il est devenu enquêteur de police à la sûreté départementale du Val-de-Marne. Il y restera six ans.

Il a ensuite rejoint le groupe de lutte contre la criminalité de la police judiciaire de Dijon. Après avoir passé le concours d’officier de police, David Tognelli a intégré en 2002 la police judiciaire des Savoie (Chambéry, Annecy). Il y restera pendant 20 ans. Il concentrera son travail à la section criminelle et plus particulièrement à la lutte contre le trafic international de stupéfiants.

À l’été 2016, il a rejoint le GIR de Grenoble (groupe interministériel de recherches) où il a été à sa tête pendant cinq ans. Le 1er juin 2021, il a été nommé à la tête de la police judiciaire de Besançon.

C’est désormais à Pontarlier (Haut-Doubs) que David Tognelli a choisi de s’installer en devenant commandant divisionnaire de police.

Publié le 3 septembre à 16h29 par Hélène L.
