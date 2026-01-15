Début de l’enquête de recensement de la population en Bourgogne-Franche-Comté

Le recensement de la population commence, aujourd’hui jeudi, 15 janvier 2026 en France métropolitaine. En Bourgogne-Franche-Comté, près de 1 500 agents recenseurs sont mobilisés pour enquêter 284.000 logements dans 756 communes. Cela devrait conduire les équipes communales à collecter les réponses de plus de 470.000 habitants dans la région.

Le recensement se poursuivra jusqu’au samedi 14 février 2026 dans les communes de moins de 10 000 habitants recensées cette année, et jusqu’au samedi 21 février 2026 pour les logements concernés des communes de 10 000 habitants ou plus.

L’Insee rappelle l’ampleur de l’enjeu que représente chaque année le recensement avec au total 5 millions de logements recensés, 8.000 communes concernées et 9 millions de personnes recensées. En Bourgogne-Franche-Comté, en 2025, 284.400 logements ont été recensés. Cela correspond à 472.000 personnes sondées par 1490 recenseurs dans 756 communes.

Le recensement permet notamment pour les municipalités d’établir les nouvelles populations de référence mais également d’évaluer le montant des dotations ou de subventions de l’État au budget de la commune, de déterminer le nombre d’élus au conseil municipal ou encore le nombre de pharmacies nécessaires sur le territoire.

97,3% des habitants de la région ont répondu en 2025

Sous la responsabilité de l’État, le recensement est réparti entre l’Insee qui organise et contrôle et les communes qui préparent et réalisent la collecte d’informations.

Depuis 2024, les enquêtes annuelles de recensement distinguent les communes selon leur taille :

Commune de moins de 10.000 habitants : 1/5e des communes est recensé chaque année de façon exhaustive

Commune de plus de 10.000 habitants : recensées chaque année sur un échantillon de 8%

Toujours selon l’Insee, 96% des habitants répondent au recensement et 7 personnes sur 10 le font sur internet en 2025. En 2025, en Bourgogne-Franche-Comté, le taux de réponse global était de 97,3%.

Pour rappel, l’agent recenseur est muni de sa carte officielle et remet aux habitants dès le 15 janvier des notices avec code d’accès au questionnaire internet, soit dans les boîtes aux lettres, soit en mains propres. Si les habitants ne peuvent ou ne souhaitent pas répondre sur internet, l’agent peut alors remettre des questionnaires papier qu’il récupérera quelques jours plus tard.