Jeudi 15 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Début de l’enquête de recensement de la population en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 15/01/2026 - 14:00
Mis à jour le 15/01/2026 - 11:51

Le recensement de la population commence, aujourd’hui jeudi, 15 janvier 2026 en France métropolitaine. En Bourgogne-Franche-Comté, près de 1 500 agents recenseurs sont mobilisés pour enquêter 284.000 logements dans 756 communes. Cela devrait conduire les équipes communales à collecter les réponses de plus de 470.000 habitants dans la région.

© Élodie R.
© Élodie R.

Le recensement se poursuivra jusqu’au samedi 14 février 2026 dans les communes de moins de 10 000 habitants recensées cette année, et jusqu’au samedi 21 février 2026 pour les logements concernés des communes de 10 000 habitants ou plus.

L’Insee rappelle l’ampleur de l’enjeu que représente chaque année le recensement avec au total 5 millions de logements recensés, 8.000 communes concernées et 9 millions de personnes recensées. En Bourgogne-Franche-Comté, en 2025, 284.400 logements ont été recensés. Cela correspond à 472.000 personnes sondées par 1490 recenseurs dans 756 communes. 

©

Le recensement permet notamment pour les municipalités d’établir les nouvelles populations de référence mais également d’évaluer le montant des dotations ou de subventions de l’État au budget de la commune, de déterminer le nombre d’élus au conseil municipal ou encore le nombre de pharmacies nécessaires sur le territoire. 

97,3% des habitants de la région ont répondu en 2025

Sous la responsabilité de l’État, le recensement est réparti entre l’Insee qui organise et contrôle et les communes qui préparent et réalisent la collecte d’informations. 

Depuis 2024, les enquêtes annuelles de recensement distinguent les communes selon leur taille : 

  • Commune de moins de 10.000 habitants : 1/5e des communes est recensé chaque année de façon exhaustive
  • Commune de plus de 10.000 habitants : recensées chaque année sur un échantillon de 8%

Toujours selon l’Insee, 96% des habitants répondent au recensement et 7 personnes sur 10 le font sur internet en 2025. En 2025, en Bourgogne-Franche-Comté, le taux de réponse global était de 97,3%. 

Pour rappel, l’agent recenseur est muni de sa carte officielle et remet aux habitants dès le 15 janvier des notices avec code d’accès au questionnaire internet, soit dans les boîtes aux lettres, soit en mains propres. Si les habitants ne peuvent ou ne souhaitent pas répondre sur internet, l’agent peut alors remettre des questionnaires papier qu’il récupérera quelques jours plus tard. 

Allez + loin

Publié le 15 janvier à 14h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Bourgogne-Franche-Comté
Société

Début de l’enquête de recensement de la population en Bourgogne-Franche-Comté

Le recensement de la population commence, aujourd’hui jeudi, 15 janvier 2026 en France métropolitaine. En Bourgogne-Franche-Comté, près de 1 500 agents recenseurs sont mobilisés pour enquêter 284.000 logements dans 756 communes. Cela devrait conduire les équipes communales à collecter les réponses de plus de 470.000 habitants dans la région.

Publié le 15 janvier à 14h00 par Elodie Retrouvey
France
Justice Société

Le ”droit de correction parentale” n’existe pas, rappelle la Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu mercredi 14 janvier 2026 une décision dans une affaire portant sur des faits de violences commises par un père sur ses enfants. Cette décision intervient après la relaxe prononcée par la cour d’appel de Metz le 18 avril 2024, fondée notamment sur l’invocation d’un prétendu ”droit de correction”.

cour d'appel défenseur des droits droits de l'enfant violence familiale
Publié le 15 janvier à 10h00 par Alexane
Dijon
Economie Société

Mobilisation agricole ce jeudi à Dijon

À l’appel de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA BFC) et des Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté (JA FC), les agriculteurs sont attendus ce jeudi 15 janvier pour une mobilisation à Dijon devant les bureaux de l’Office français de la biodiversité dès 11h. 

agricole agriculteurs frsea jeunes agriculteurs manifestation mobilisation
Publié le 15 janvier à 09h33 par Elodie Retrouvey
Châtillon-le-Duc
Education Société

“Icar” : un bus numérique pour amener de la technologie et de la culture dans les communes du Doubs

VIDEO • Appelé "Icar", le bus numérique a été officiellement inauguré ce 14 janvier 2026 au collège Claude Girard à Châtillon-le-Duc en présence du Département du Doubs, instigateur de cette nouveauté. Ses missions ? Proposer des ateliers numériques autour de l’intelligence artificielle, des ressources numériques du département ou encore la création de revues artisanales dans les collèges et médiathèques…

bus numerique département du doubs icar
Publié le 15 janvier à 08h00 par Hélène L.
Besançon
Société

Solidarité internationale et éducation : la Ville de Besançon ouvre son appel à projets

La Ville de Besançon ouvre son appel à projets destiné aux associations menant des actions de solidarité internationale ou d’éducation à la citoyenneté mondiale. Une enveloppe globale de 15.000 euros de dotations est prévue et sera répartie entre les projets retenus. Les candidatures sont possibles jusqu’au 1er avril 2026.

appel à projet éducation international solidarité ville de besançon
Publié le 13 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

DNC, Mercosur… Force ouvrière Franche-Comté dénonce une répression des manifestations d’agriculteurs

Le syndicat Force Ouvrière Conseil régional Franche-Comté Bourgogne a publié, ce mois de janvier 2026, un communiqué dans lequel il fait part de sa position concernant les manifestations d’agriculteurs. Le texte indique que le syndicat "dénonce la répression que subissent les agriculteurs qui manifestent pour revendiquer leurs droits de s’opposer à l’abattage systématique de leurs troupeaux et à la signature du traité du Mercosur".

agriculteurs agriculture droit manifestation mercosur paris police violences
Publié le 13 janvier à 10h00 par Alexane
Franche-Comté
Economie Société

Il n’y aura pas de vaches montbéliardes au Salon de l’agriculture 2026 à Paris

Le président de Montbéliarde Association, Samuel Carrey a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 sur Ici Besançon que les vaches montbéliardes ne participeront pas au prochain Salon international de l’agriculture, prévu à Paris du 21 février au 1er mars 2026. Comme pour plusieurs autres races bovines, notamment les limousines, landaises, parthenaises et charolaises, cette absence est liée à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

dermatose bovine dermatose nodulaire maladie montbéliarde salon de l'agriculture vache
Publié le 13 janvier à 09h21 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Festival des solutions écologiques : dépôt des dossiers de candidatures jusqu’au 27 février 2026

La Région Bourgogne-Franche-Comté invite les personnes et associations agissant en faveur de l’alimentation locale et durable à présenter leurs initiatives avant le 27 février 2026 en déposant leur candidature en ligne. 

alimentation festival festival des solutions écologiques region bourgogne franche-comte
Publié le 12 janvier à 09h12 par Elodie Retrouvey
France
Société

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles…

Comme chaque année, et malgré les velléités de réforme (François Bayrou n’y sera donc pas parvenu), l’année 2026 compte 11 jours fériés en France. Mais puisque le 1er janvier est déjà derrière nous, il n’en reste plus que 10 à venir. Tour d’horizon des dates à retenir et des opportunités pour profiter de longs week-ends.

armistice ascension fête du travail fête nationale jour férié noël pâques pentecôte vacances week-end
Publié le 11 janvier à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Ovinpiades des Jeunes Bergers : la relève ovine en compétition le 15 janvier en Franche-Comté

La finale régionale Franche-Comté des Ovinpiades des Jeunes Bergers se tiendra le mercredi 15 janvier 2026 au lycée agricole de Vesoul AgroCampus, à Port-sur-Saône. L’événement s’inscrit dans un contexte stratégique pour la filière ovine française, confrontée à des enjeux de renouvellement des générations et de souveraineté alimentaire.

berger concours mouton ovinpiades salon de l'agriculture
Publié le 11 janvier à 09h45 par Alexane

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Ligne des hirondelles : six excursions hivernales de Dole à Morez…
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Risque d’incendie et de panique : "les établissements recevant du public sont plutôt sécurisés au sein de notre département" (SDIS 25)
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 13.42
partiellement nuageux
le 15/01 à 15h00
Vent
1.75 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
68 %
 