Lundi 17 Novembre 2025
Besançon
actualité Economie
Publi-Infos

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Publié le 17/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 14/11/2025 - 17:01

PUBLI-INFO • Le chantier, achevé il y a peu dans les locaux de l’Intermarché de Chateaufarine, a permis  de refaire à neuf les différents laboratoires. L’objectif était de pouvoir offrir au client un marché frais dans un espace totalement repensé. Objectif atteint !

Les pains et pâtisseries © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
Le rayon charcuterie et traiteur - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
Snacking et fraiche découpe - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
C'est aussi les sushis- ©
Le rayon fromages © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
1/5 - Les pains et pâtisseries © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
2/5 - Le rayon charcuterie et traiteur - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
3/5 - Snacking et fraiche découpe - © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins
4/5 - C'est aussi les sushis- ©
5/5 - Le rayon fromages © Intermarché Chateaufarine - Créé par nos soins

Étape 1 – Pâtisseries fabriquées sur place et pains « création maison »

Dans un labo flambant neuf, les boulangers de l’Intermarché de Chateaufarine pétrissent, façonnent et cuisent une gamme complète de pains, dont la bien nommée baguette « Chateaufarine », une création maison. Côté gâteaux et entremets, c’est une équipe de pâtissiers qui s’emploie à fabriquer et  mettre en rayons des tartes, des gâteaux, avec – pour cette réouverture – un gâteau signature !

Étape 2- Boucherie, charcuterie, traiteur

Là encore, un nouveau labo permet  à l’équipe de bouchers  de mettre en valeur sur son étal des viandes sélectionnées avec soin, coupées et préparées sur place. C’est, vous en conviendrez une garantie de fraîcheur… Ici, les bouchers travaillent de la viande charolaise, une viande noble, tendre et savoureuse. Si vous manquez de temps pour cuisiner, passez au rayon charcuterie-traiteur pour choisir parmi les plats cuisinés sur place. Et agrémentez votre repas de charcuteries régionales ou d’autres produits vendus à la coupe !

Étape 3 – Snacking et Fraîche découpe

Là encore, Intermarché propose un service qui retiendra l’intérêt de nombreux clients. Gagnez du temps sans perdre en gourmandise ! Retrouvez dès maintenant des fruits et légumes fraîchement découpés : salades de fruits prêtes à déguster, plateaux apéros colorés… Tout ce qu’il faut pour un apéritif entre amis réussi ou encore un dessert frais et sain ! Découvrez également une gamme de snacking pour les pauses du midi ! Pâtes fraiches, sandwichs. Le tout, préparés sur place !

Étape 4 – Sushi

Chaque jour, au stand sushi woks est proposée une large gamme de produits asiatiques préparés sur place, là sous vos yeux. Rien de plus simple pour celles et ceux qui ont envie d’un wok chaud, de nouilles sautées , de canard laqué et pourquoi pas de samossa.

Sans oublier les fromages

Intermarché Chateaufarine met à l’honneur les producteurs locaux. Il y a, par exemple, le Mont d’or des Monts de Joux, à manger froid ou chaud, ou bien un comté  de 6 mois en provenance directe de chez Marcel Petite. Nouveauté : une gamme de produits à la coupe est maintenant disponible !

Infos +

Intermarché Besançon – Chateaufarine

  • 2 rue René Char - 25000 Besançon
  • Tel : 03 81 41 44 00

Ouverture :

  • Du lundi au samedi : 8h30 à 20h00
  • Ouvertures exceptionnelles :
    • Dimanche 30 novembre
    • Dimanche 07 décembre
    • Dimanche 14 décembre
    • Dimanche 21 décembre
    • Mercredi 24 décembre

Intermarché Besançon – Chateaufarine sur internet

  • FaceBook : cliquer sur ce lien 
  • Instagram : cliquer sur ce lien 
  • Google  : cliquer sur ce lien
  • X : cliquer sur ce lien

fromage intermarché chateaufarine snacking sushi traiteur

Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
