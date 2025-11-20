Déforestation : Dominique Voynet et Marie Pochon appellent l’UE à “ne pas céder aux lobbies”

Adopté en mai 2023, le RDUE impose aux importateurs européens de garantir que plusieurs produits agricoles et forestiers, tels que le cacao, le soja, le café, l’huile de palme, la viande bovine ou encore le bois, ne proviennent pas de terres récemment déforestées. Le communiqué des députées rappelle que l’Union européenne "est responsable, à elle seule, de près de 10% de la déforestation mondiale et de près de 16% de la déforestation liée au commerce ». Malgré cet enjeu, « après un premier report d’un an du règlement, les pressions sont fortes pour affaiblir sa portée".

Marie Pochon dénonce "un détricotage" du texte

Pour Marie Pochon, les reculs observés au niveau européen constituent une menace pour l’ambition environnementale du continent. "Deux ans après l’adoption du RDUE, les institutions de l’Union européenne semblent céder aux pressions, à la fois de lobbies et de certains États européens qui militent ouvertement pour son affaiblissement", déclare-t-elle, "un détricotage de ce texte emblématique du Green Deal européen (…) enverrait un signal désastreux à la communauté internationale".

La députée appelle la France à jouer un rôle moteur pour "construire une minorité de blocage à l’échelle de l’UE contre un report et une révision du RDUE".

Dominique Voynet appelle à résister aux lobbies

Dominique Voynet insiste sur la solidité du processus ayant conduit à l’adoption du règlement. "Le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts a fait l’objet de travaux sérieux pendant plusieurs années, au cours desquelles l’ensemble des parties prenantes a pu se faire entendre", souligne-t-elle.

Elle déplore qu’il soit "attaqué de toutes parts, par des lobbies décidés à ne rien changer à leurs pratiques commerciales, au mépris de la menace pour l’humanité que constitue le changement climatique".

Un enjeu global discuté à la COP30

Alors que la COP30 se tient à Belém, au cœur du bassin amazonien, les députées rappellent que la protection des forêts constitue un enjeu central de la lutte contre le changement climatique. Dominique Voynet appelle ainsi la France et l’Union européenne à "réaffirmer leur engagement dans l’application de ce règlement, et plus largement dans la protection et la résilience des forêts tout autour du globe".

La proposition de résolution vise désormais à mobiliser le Parlement français pour défendre un texte considéré comme essentiel dans la lutte contre la déforestation mondiale.