Des ateliers et cours de cuisine pour accompagner les personnes en situation d’obésité

L’association Elisea œuvre au côté du réseau santé obésité de la région de l'enfant à l'adulte en proposant en parallèle d'un suivi médical des activités encadrées par des professionnels formés telles que :

des cours de cuisine pour les familles et pour les adultes

des ateliers théoriques et ludiques autour de l'alimentation

des permanences pour venir boire un café et échanger

des plus comme la sortie du marché de Noël, des soirées festives, pique-nique

Et depuis la rentrée la pratique de l'activité physique adaptée avec Escapa'd situé à Serre Les Sapins aux portes de Besançon les mardis de 19h à 20h.

"Nous proposons des ateliers à moindre coût en tenant compte de la population en précarité et permettant à chacun de prendre ce temps pour soi", précise l’association qui indique également organiser des événements tels que les mégas loto et en collaboration avec le Centre Spécialisé de l'obésité et l'ARS (Agence Régionale de l'Obésité) les journées régionales de l'obésité qui auront lieu le vendredi 11 (pour les professionnels uniquement) et le samedi 12 avril 2025 (ouvert à tous) à la CCU de Besançon.

Infos +

Elisea, 11 rue Alfred le Vigny à Besançon