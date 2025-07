Campus des Eurocks 2025 : Une chambre étudiante géante au milieu du festival

La bibliothèque municipale de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 30 juin 2025, le prêt exceptionnel de 27 dessins du XVIIIe siècle réalisés par l’architecte et dessinateur Pierre-Adrien Pâris. Ses œuvres seront présentées dans le cadre de l’exposition The duc d’Aumont’s Petit salon ‘à la Romaine’ and the Eighteenth-Century Origins of the Period Room, organisée par le Middlebury College Museum of Art (Vermont, États-Unis), du 8 juillet au 7 décembre 2025.