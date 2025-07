Canicule et travaux publics en Bourgogne-Franche-Comté : le président fait le point…

"Nous avons appris, avec stupeur, le décès d’un homme de 35 ans, à Besançon, à la suite d’une journée de travail sur chantier. Notre première pensée va à sa famille, ses proches et ses collègues, à qui l’ensemble de la Profession des Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté, présente ses sincères condoléances", entame Vincent Martin, le président des entreprises de Travaux Publics de Bourgogne-Franche-Comté.

"Des remarques et commentaires injustes et injustifiés"

Le président tient toutefois à préciser les choses : "Nous tenons cependant à ajouter, que cet homme ne travaillait pas dans une entreprise de Travaux Publics, comme cela est relayé dans l’ensemble des médias".

Et d’ajouter : "Depuis cette tragique nouvelle, les entreprises de Travaux Publics locales sont soumises à des remarques et commentaires injustes et injustifiés et le phénomène semble s’amplifier d’heure en heure".

Pour Vincent Martin, il ne fait aucun doute que "les chefs d’entreprises sont soucieux de la santé et de la sécurité de leurs collaboratrices et collaborateurs, et adaptent le travail des équipes en cette période de canicule, notamment en décalant les horaires, en fournissant les équipes en eau et dans le respect des règlementations en vigueur".

"Pour information, elles n’ont pas attendu le décret du 1er juillet pour prendre les mesures de sécurité nécessaires. Il semble important de rappeler que la Profession s’est mobilisée, auprès de la caisse de congés pour que l’état de canicule soit reconnu en intempéries. C’est bien aussi, tout au long de l’année, que les entreprises s’engagent sur les sujets de santé et de sécurité : une commission santé-sécurité a été ainsi créée par la FRTP BFC depuis de nombreuses années", tient-il à rappeler en soulignant que la commission est composée de dirigeants et de responsables de la Qualité de Vie au travail, qui "réfléchissent collectivement et proposent des actions pour améliorer encore les conditions de travail".

"Il convient donc de ne pas ajouter à ce drame, une campagne délétère contre les entreprises de Travaux Publics, qui subissent les conséquences d’informations erronées provenant des médias", conclut le président.

La procureure par intérim de Besançon a démenti mercredi 2 juillet 2025 tout lien entre deux décès suspects et l'épisode de canicule, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps par la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher.