Mardi 14 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Culture Evénements

Des étudiants de l'ISBA explorent la voix des arbres avec l’exposition "Météo des forêts"

Publié le 14/10/2025 - 08:00
Mis à jour le 13/10/2025 - 15:31

Du 14 octobre au 14 novembre 2025, l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) présente Météo des forêts, une exposition collective créée par des étudiant.e.s qui interroge les liens entre les humains et les arbres à travers le prisme de la crise écologique.

L'Institut supérieur des Beaux-arts de Besançon © Alexane Alfaro
L'exposition Météo des forêts du 14 octobre au 14 novembre 2025 à l'Isba. © Nina Trapp
1/2 - L'Institut supérieur des Beaux-arts de Besançon © Alexane Alfaro
2/2 - L'exposition Météo des forêts du 14 octobre au 14 novembre 2025 à l'Isba. © Nina Trapp

"À travers l’exposition Météo des forêts, voyons et écoutons ce que les arbres, eux, ont à dire", annonce le communiqué de presse. L’ISBA invite le public à apprendre de ces forêts et de ces arbres qui étaient là bien avant nous et qui pourraient être là bien après nous.

Une exposition entre poésie, écologie et politique

Réunissant les artistes Lucie Douriaud, Stéphanie Lagarde, Julien Prévieux, Thibault Scemama de Gialluly, Virginie Yassef et Lois Weinberger, l’exposition propose des traversées dans des forêts parmi leurs bavardages multiples. Commissariée par Caroline Cournède, elle articule dessins, vidéos, peintures et installations autour de la question de la cohabitation entre les êtres vivants de façon à la fois politique et poétique. L’un des fils conducteurs du projet s’inspire du renversement symbolique d’une comptine bien connue : "Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas…" Et si désormais le danger de la forêt n’était plus dirigé vers nous autres humains, mais vers ses habitants, les arbres ?

L’exposition met également en perspective les contradictions de notre époque. Le texte évoque ainsi la nouvelle application numérique Météo des forêts, mise en place en 2023, outil de prévention des incendies "qui combat ce à quoi de manière indirecte elle, aussi, participe".

Des œuvres enracinées dans la réflexion écologique

Chaque artiste aborde la thématique forestière selon une approche singulière. Dans Soleil City, Virginie Yassef "donne la parole aux arbres" : un individu végétal "s’adresse à nous, humains, en mêlant constat, transmission de savoir, invective parfois". Son film L’Arbre, co-réalisé avec Julien Prévieux, montre "une expérience consistant à ronger, à tour de rôle, une bûche trouvée dans la forêt", métaphore du rapport entre l’homme et la nature.

Thibault Scemama de Gialluly présente ses Brouillons officiels, des dessins "arrachés au tambour d’une photocopieuse défaillante" qui revisitent les lois et décrets concernant la forêt et les territoires forestiers en France.

Lucie Douriaud expose Cimetière (2014), une photographie d’arbres de Noël abandonnés. L’artiste y montre comment l’horizontalité soudaine et inhabituelle de ces sapins posés au sol les transforme en corps gisants, soulignant "le sentiment de désolation et de gâchis".

L'exposition Météo des forêts du 14 octobre au 14 novembre 2025 à l'Isba. © Nina Trapp

De son côté, Lois Weinberger, avec Paths-subversive conquest of area, révèle avec délicatesse des zones marginales et invite à "reconsidérer les valeurs hiérarchiques de notre société". L’œuvre montre les traces laissées par des insectes xylophages, qui du fait du réchauffement climatique et des monocultures d’arbres, se multiplient et occasionnent des dommages particulièrement conséquents.

Enfin, Stéphanie Lagarde, dans son film Extra Life (and Decay), célèbre l’hospitalité comme outil de survie pour lutter contre les politiques morbides d’isolement, en questionnant les stratégies mises en œuvre par les êtres vivants pour maintenir et/ou contester le contrôle de territoires réels et virtuels.

Une exposition au croisement de l’art et de la pédagogie

Météo des forêts s’inscrit dans le partenariat entre l’ISBA et la MABA – Fondation des artistes. Ce dispositif mêle action pédagogique, vie étudiante et diffusion de l’art contemporain grâce à plusieurs ateliers encadrés par des professionnels : montage, scénographie, photographie d’exposition, graphisme et sérigraphie. Ce projet collectif illustre la vocation de l’ISBA, "véritable terrain d’exploration" qui "encourage la transversalité, la recherche et l’audace".

Infos pratiques

  • Météo des forêts
  • Du 14 octobre au 14 novembre 2025
  • Vernissage mercredi 15 octobre à 18h
  • Grande Galerie de l’ISBA, 12 rue Denis Papin, Besançon
  • Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h
  • Entrée libre

école des beaux-arts exposition isba franche-comté

Publié le 14 octobre à 08h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Evénements

Des étudiants de l’ISBA explorent la voix des arbres avec l’exposition “Météo des forêts”

Du 14 octobre au 14 novembre 2025, l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA) présente Météo des forêts, une exposition collective créée par des étudiant.e.s qui interroge les liens entre les humains et les arbres à travers le prisme de la crise écologique.

école des beaux-arts exposition isba franche-comté
Publié le 14 octobre à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture

Festival international de musique de Besançon : une 78e édition en plein essor, un Concours de jeunes chefs marquant

Quelques jours après la clôture du 78e Festival international de musique de Besançon Franche-Comté, le bilan s’annonce particulièrement positif, tant sur le plan artistique que sur celui de la fréquentation. Avec ses 37 rendez-vous musicaux, jusqu’à la retentissante Finale du 59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre, l’événement a confirmé son rayonnement et retrouvé son public.

concert concours de jeunes chefs d'orchestre festival international de musique musique
Publié le 13 octobre à 15h31 par Alexane
Besançon
Culture

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois dévoile la sélection 2025 de ses prix littéraires Marcel-Aymé et Lucien-Febvre

L’Association du Livre et des Auteurs Comtois (ALAC) a tenu ce week-end sa traditionnelle séance de délibération pour désigner les lauréats de ses prestigieux prix littéraires. Réunis le 11 octobre dans les locaux chaleureux de la pâtisserie Baud à Besançon, les membres du jury, sous la présidence d’Augustin Guillot, ont arrêté leur choix...

alac livres
Publié le 13 octobre à 14h00 par Macommune.info
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Doubs
Culture

Les Résidences d’artistes arrivent prochainement au coeur des territoires du Doubs

Les Résidences d’artistes, projet piloté par le Département du Doubs, invitent les Communautés de communes volontaires à accueillir une compagnie artistique sur leur territoire, afin qu’ensemble elles proposent des temps de médiation sur le processus de création artistique et des spectacles de théâtre, danse et musique, accessibles à tous gratuitement. Cette année, la neuvième édition se tiendra sur tout le territoire du 11 au 19 décembre 2025. 

Publié le 9 octobre à 10h25 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Culture Société

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

VIDÉO • La 23 édition des Absinthiades de Pontarlier se sont tenues du 4 au 5 octobre 2025. Avec le vidéaste Bertrand Vinsu, on y a passé toute la journée de samedi pour rencontrer des amateurs, des professionnels, des amoureux d’absinthe, ce spiritueux qui a défrayé la chronique jusqu’il y a quelques années encore.

Publié le 8 octobre à 12h00 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 6.36
ciel dégagé
le 14/10 à 09h00
Vent
2.65 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
88 %
 