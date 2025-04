Des oeuvres du musée du Louvre à découvrir à la Toison d’Or de Dijon

Du 23 au 30 avril 2025, le centre Toison d’Or, à Dijon, accueillera en exclusivité la tournée "Le Louvre au centre", fruit d’un partenariat exceptionnel entre le groupe Unibail-Rodamco-Westfield et le musée du Louvre. L’exposition "J’habite au Louvre" permettra au public de découvrir une partie des richesses du prestigieux musée.

Cette initiative culturelle itinérante propose une expérience immersive unique, au cœur d’un espace scénographié de plus de 100 m², spécialement conçu pour faire découvrir au grand public la richesse des collections du musée. Reproductions grandeur nature de chefs-d’œuvre, animations ludiques, ateliers de médiation culturelle… "tout a été pensé pour faire dialoguer art et quotidien, patrimoine et modernité" précise le centre commercial dans son communiqué.

Parmi les 22 œuvres mises à l’honneur, les visiteurs pourront retrouver certaines des figures les plus célèbres du musée : la Joconde de Léonard de Vinci, le Scribe accroupi, le Gladiateur Borghèse ou encore des trésors de l’Antiquité. Une mise en scène inspirée de l’architecture du Louvre permettra à chacun d’arpenter ce parcours artistique dans une ambiance immersive et pédagogique.

Des médiateurs culturels pour guider les visiteurs

"Nous sommes très fiers d’accueillir cette initiative au sein de la Toison d’Or. Notre centre est un lieu de vie où se croisent des publics variés, ce qui en fait un cadre idéal pour une telle exposition. En collaborant avec le musée du Louvre, nous offrons à chacun une occasion unique de découvrir des chefs-d’œuvre emblématiques dans un cadre accessible et familier. De plus, nous exprimons aux acteurs de notre territoire, notre capacité à imaginer, penser, accueillir ce type de manifestation" a déclaré Solène Jourde, la directrice du centre Toison d’Or.

Tout au long de l’exposition, des médiateurs culturels seront présents pour guider les visiteurs dans leur découverte. Un programme d’animations gratuites viendra compléter l’expérience : jeux et ateliers créatifs pour petits et grands, souvenirs à emporter, etc.