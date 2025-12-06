Samedi 6 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Les Fins
Faits Divers

Des résidants d’un bâtiment entier évacués en pleine nuit après un incendie aux Fins

Publié le 06/12/2025 - 17:41
Mis à jour le 06/12/2025 - 17:41

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025 aux fins pour un incendie dans un bâtiment de deux étages. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les pompiers ont été appelés juste avant 3h du matin pour un dégagement de fumée dans un appartement, avec la possibilité d’une victime à l’intérieur. 

D’après les pompiers qui ont effectué la reconnaissance, le départ de feu est dû à des aliments laissés sur le feu. Au moment de leur intervention, le propriétaire des lieux était absent de l’appartement. 

L'ensemble des habitants du bâtiment ont pu sortir avant l’arrivée des secours sur les lieux. 

Aucune victime n'est à déplorer. Après ventilation des lieux les personnes ont pu intégrer les quatre appartements du bâtiment. 

feu incendie pompiers

Publié le 6 décembre à 17h41 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Un réseau de stupéfiants démantelé à Besançon, plus d’1 million d’euros de marchandises saisies

Vendredi 5 décembre 2025, le procureur de la République de Besançon Cédric Logelin et le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraut, sont revenus sur les conditions de démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier des Claires Soleil de Besançon et de cigarettes à Saône après plusieurs mois d’enquête. Les forces de l’ordre ont ainsi saisi une impressionnante quantité de stupéfiants, ainsi que des armes et des liquidités. 

Publié le 6 décembre à 10h07 par Elodie Retrouvey
Besançon
Faits Divers

De faux policiers volent l’arme d’une ancienne licenciée de tir à Besançon

Suite à une cyberattaque survenue le 23 octobre dernier au sein de la la Fédération française de tir (FFTir), des malfrats ont récupéré les données personnels notamment les adresses postales des licenciés ayant des armes a feu. Les 13 novembre et 2 décembre 2025, de faux policiers se sont rendus au domicile de ces derniers. Un appel à la vigilance est lancé…

fraude police
Publié le 3 décembre à 18h00 par Hélène L.

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps

Sondage

 8.21
légère pluie
le 06/12 à 18h00
Vent
5.51 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
91 %
 