Des résidants d’un bâtiment entier évacués en pleine nuit après un incendie aux Fins

Les pompiers ont été appelés juste avant 3h du matin pour un dégagement de fumée dans un appartement, avec la possibilité d’une victime à l’intérieur.
D’après les pompiers qui ont effectué la reconnaissance, le départ de feu est dû à des aliments laissés sur le feu. Au moment de leur intervention, le propriétaire des lieux était absent de l’appartement.
L'ensemble des habitants du bâtiment ont pu sortir avant l’arrivée des secours sur les lieux.
Aucune victime n'est à déplorer. Après ventilation des lieux les personnes ont pu intégrer les quatre appartements du bâtiment.