Des résidants d’un bâtiment entier évacués en pleine nuit après un incendie aux Fins

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025 aux fins pour un incendie dans un bâtiment de deux étages.

Les pompiers ont été appelés juste avant 3h du matin pour un dégagement de fumée dans un appartement, avec la possibilité d’une victime à l’intérieur.

D’après les pompiers qui ont effectué la reconnaissance, le départ de feu est dû à des aliments laissés sur le feu. Au moment de leur intervention, le propriétaire des lieux était absent de l’appartement.

L'ensemble des habitants du bâtiment ont pu sortir avant l’arrivée des secours sur les lieux.

Aucune victime n'est à déplorer. Après ventilation des lieux les personnes ont pu intégrer les quatre appartements du bâtiment.