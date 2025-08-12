Mardi 12 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Faits Divers

Deux personnes interpellés pour trafic de stupéfiants et cigarettes de contrebande à Besançon

Publié le 12/08/2025 - 10:10
Mis à jour le 12/08/2025 - 10:23

Deux personnes ont été interpellées par la police nationale dans le cadre d’une mission de sécurisation dans le quartier de Planoise le 10 août 2025 à Besançon. L’un d’entre eux était sous le coup d’une OQTF. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

C’est à la suite d’une mission de surveillance d’un lieu connu pour être un point de revente de produits stupéfiants et de cigarettes que les policiers ont constaté l’implication de deux individus dans ce trafic. 

Un premier individu a ainsi été vu en train de procéder à des ventes de stupéfiants et de remettre le butin à un second assis sur une chaise non loin du point de transaction d’après les agents de police. Celui-ci était également chargé d’alimenter le vendeur en divers produits. 

Tous deux interpellés, ils ont été trouvés en possession de stupéfiants. Le vendeur, âgé de 40 ans, avait sur lui 50€, provenant selon ses dires de son RSA et 7 g de cocaïne dissimulés dans sa chaussette. Mais il a déclaré aux policiers avoir trouvé ce sachet contenant plusieurs pochons entre deux voitures juste après son contrôle par les policiers. 

Le butin, fruit d'une "vente de trottinette"

L’individu assis sur la chaise a quant à lui été trouvé en possession de 485€, de 13 paquets de cigarettes et d’une barrette de 2f de résine de cannabis. Âgé de 38 ans, l’homme faisait l’objet d’une fiche administrative avec obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. 

Lors de son interrogatoire, l’homme a nié jouer un quelconque rôle dans le trafic de stupéfiants. Il a déclaré que la cocaïne et le cannabis étaient pour son usage personnel et que les 485€ provenaient de la vente d’une trottinette dont il ne pouvait apporter la preuve. Quant aux cigarettes, il a également nié les revendre. 

L’homme a écopé d’une nouvelle assignation à résidence et tous les deux seront également convoqués par la justice en février 2026 pour "usage de stupéfiants et destruction des produits stupéfiants".

contrebande police stupéfiants trafic

Publié le 12 aout à 10h10 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 27.72
ciel dégagé
le 12/08 à 09h00
Vent
1.68 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
57 %
 