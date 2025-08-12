Deux personnes interpellés pour trafic de stupéfiants et cigarettes de contrebande à Besançon

Deux personnes ont été interpellées par la police nationale dans le cadre d’une mission de sécurisation dans le quartier de Planoise le 10 août 2025 à Besançon. L’un d’entre eux était sous le coup d’une OQTF.

C’est à la suite d’une mission de surveillance d’un lieu connu pour être un point de revente de produits stupéfiants et de cigarettes que les policiers ont constaté l’implication de deux individus dans ce trafic.

Un premier individu a ainsi été vu en train de procéder à des ventes de stupéfiants et de remettre le butin à un second assis sur une chaise non loin du point de transaction d’après les agents de police. Celui-ci était également chargé d’alimenter le vendeur en divers produits.

Tous deux interpellés, ils ont été trouvés en possession de stupéfiants. Le vendeur, âgé de 40 ans, avait sur lui 50€, provenant selon ses dires de son RSA et 7 g de cocaïne dissimulés dans sa chaussette. Mais il a déclaré aux policiers avoir trouvé ce sachet contenant plusieurs pochons entre deux voitures juste après son contrôle par les policiers.

Le butin, fruit d'une "vente de trottinette"

L’individu assis sur la chaise a quant à lui été trouvé en possession de 485€, de 13 paquets de cigarettes et d’une barrette de 2f de résine de cannabis. Âgé de 38 ans, l’homme faisait l’objet d’une fiche administrative avec obligation de quitter le territoire et interdiction de retour.

Lors de son interrogatoire, l’homme a nié jouer un quelconque rôle dans le trafic de stupéfiants. Il a déclaré que la cocaïne et le cannabis étaient pour son usage personnel et que les 485€ provenaient de la vente d’une trottinette dont il ne pouvait apporter la preuve. Quant aux cigarettes, il a également nié les revendre.

L’homme a écopé d’une nouvelle assignation à résidence et tous les deux seront également convoqués par la justice en février 2026 pour "usage de stupéfiants et destruction des produits stupéfiants".