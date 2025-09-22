"Dialogue structuré avec la jeunesse" : suivez en direct un temps le temps d'échange "Ma Région pour demain"

Info Jeunes BFC organise cette séance le jeudi 25 septembre 2025 à 14h30 dans ses locaux au 27 rue de la République à Besançon. Elle sera également diffusée en direct sur Youtube.

“Ma Région pour Demain” est un moyen pour les jeunes de dialoguer directement avec les élus de la région afin de débattre de sujets qui concernent l’ensemble de la jeunesse. "L’idée est de construire collectivement les politiques de demain, c’est-à-dire les décisions qui influenceront la vie quotidienne et l’avenir de la région", nous est-il précisé.

Plusieurs jeunes viendront témoigner de leurs expériences au sein du DSJ. Cette action d’information sera animée par Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté avec la participation de Sarah Persil (vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de la Jeunesse, de la vie associative, de la citoyenneté et de la démocratie participative) et de Nadhem Ben Rahma (coordinateur régional « Jeunesse & Éducation Populaire » au Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire [Crajep] ) qui viendront présenter et échanger en direct sur le dispositif « Ma Région pour demain ».

