Disparition d’un jeune de 16 ans à Besançon

Les proches d’un adolescent de 16 ans sont inquiets et relaient un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Il n’aurait pas donné de nouvelles à sa famille depuis le 26 décembre 2025.

Il a été vu pour la dernière fois à Besançon. Ses proches sont inquiets. Le jeune homme est âgé de 16 ans. Si vous l’apercevez, contactez le 17 ou le 112.

Des recherches ont été mises en place par la police.