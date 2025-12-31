Mercredi 31 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Disparition d’un jeune de 16 ans à Besançon

Publié le 31/12/2025 - 16:32
Mis à jour le 31/12/2025 - 16:32

Les proches d’un adolescent de 16 ans sont inquiets et relaient un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Il n’aurait pas donné de nouvelles à sa famille depuis le 26 décembre 2025.

© DR
© DR

Il a été vu pour la dernière fois à Besançon. Ses proches sont inquiets. Le jeune homme est âgé de 16 ans. Si vous l’apercevez, contactez le 17 ou le 112.

Des recherches ont été mises en place par la police.

disparition

Publié le 31 décembre à 16h32 par Hélène L.
Faits Divers

