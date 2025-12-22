Lundi 22 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Dijon
Faits Divers

Double évasion de Dijon : le second évadé mis en examen et écroué

Publié le 22/12/2025 - 10:21
Mis à jour le 22/12/2025 - 10:07

Le deuxième évadé de la double évasion en novembre de la prison de Dijon, arrêté jeudi à Marseille après trois semaines de cavale, a été mis en examen et écroué, a indiqué lundi 22 décembre 2025 le parquet dijonnais.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Âgé de 19 ans, le jeune homme a été mis en examen à Dijon pour "évasion en bande organisée en état de récidive légale" et placé en détention provisoire "hors de Dijon", a précisé à l'AFP le procureur Olivier Caracotch.   

Le jeune homme, considéré comme dangereux par la justice, a été interpellé dans les quartiers nord de Marseille, sa ville natale, par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), après une traque menée notamment par les policiers de la Brigade nationale de recherche des fugitifs. Il a été arrêté seul et non armé, selon le parquet de Dijon, dans un appartement de la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans un quartier connu pour abriter du trafic de stupéfiants.

Une scie à métaux livrée par drone

Avant son évasion il était en détention provisoire pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Le matin du 27 novembre, le jeune homme et un autre détenu âgé de 32 ans s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Dijon après avoir scié les barreaux de leur cellule respective à l'aide d'une lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone, et utilisé des draps pour s'enfuir.

Le détenu trentenaire, en détention provisoire pour violences conjugales, avait été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire. Il a également été mis en examen pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs.

Deux complices présumés des évadés, une femme de 25 ans et un jeune homme de 19 ans, ont également été mis en examen et placés en détention provisoire.

(AFP)

dijon évasion parquet prison

Publié le 22 décembre à 10h21 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Attaques de chiens sur la colline de Bregille : des moutons morts et blessés ces derniers mois

Sur la colline de Bregille, à Besançon, plusieurs attaques de chiens sur des troupeaux de moutons ont été signalées ces dernières semaines. En octobre puis en novembre 2025, deux structures engagées dans l’entretien écologique des espaces naturels ont perdu des animaux à la suite de morsures attribuées à des chiens non tenus en laisse. 

attaque blessé chien mort mouton Terrasses des collines bisontines et d'ailleurs
Publié le 21 décembre à 09h21 par Alexane
Besançon
Faits Divers

Braquage à Besançon : les auteurs recherchés, le parquet se dessaisit au profit de la JIRS de Nancy

Ce vendredi 19 décembre 2025, vers 7h30, cinq individus se sont présentés aux abords de l'entreprise Losange à Besançon. Selon les éléments communiqués par le procureur de Besançon, Cédric Logelin, les auteurs étaient cagoulés et porteurs de fusils d’assaut.

arme à feu braquage cambriolage Cédric Logelin entreprise procureur de la république
Publié le 19 décembre à 14h59 par Alexane
Dijon
Faits Divers

Evasions à Dijon : le détenu recherché visé par une notice rouge d’Interpol

Un homme de 19 ans, qui s'était évadé de la prison de Dijon fin novembre 2025 avec un autre détenu rattrapé depuis, fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, a constaté mardi16 décembre l'AFP. L'organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon, a publié sur son site internet une fiche concernant ce natif de Marseille, recherché par les autorités françaises pour "évasion en bande organisée en état de récidive légale".

évasion interpol police prison recherche
Publié le 16 décembre à 17h30 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 6.67
couvert
le 22/12 à 12h00
Vent
0.46 m/s
Pression
1008 hPa
Humidité
94 %
 