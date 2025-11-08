Doubs Tourisme relance son Calendrier de l’Avent digital pour la troisième année consécutive

Pour la troisième année consécutive, Doubs Tourisme mettra en avant la richesse de la destination à travers un Calendrier de l’Avent digital, diffusé du 1er au 24 décembre 2025 sur le site doubs.travel ainsi que sur Facebook, Instagram et TikTok.

Chaque jour, les internautes pourront tenter de gagner des cadeaux variés présentant la diversité de la destination : des entrées gratuites dans les sites touristiques, des objets issus du réseau "Made in chez Nous", des goodies et lots divers...

L’édition précédente a rencontré "un succès remarquable grâce à l’implication de 21 partenaires", selon Doubs Tourisme. En 2024, 23.824 participations ont été enregistrées, pour 4.448 participants uniques et 3.529 redirections vers les fiches Décibelles Data des partenaires. Des chiffres qui, selon le communiqué, "témoignent de la visibilité accordée aux partenaires tout en animant la communauté Infiniment Doubs".

Une visibilité accrue pour les partenaires

En rejoignant l’opération, les professionnels bénéficient d’une mise en avant sur les réseaux sociaux de Doubs Tourisme, qui cumulent plus de 42.000 abonnés, ainsi que d’une visibilité supplémentaire sur le site doubs.travel, avec un lien direct vers leur fiche Décibelles Data. "Vous participez à une dynamique collective visant à promouvoir la destination et ses acteurs auprès des habitants et visiteurs", souligne Doubs Tourisme.

Une initiative ouverte à tous les acteurs touristiques

L’appel à participation s’adresse à un large éventail de professionnels : "Labellisés Made in chez Nous, sites touristiques, prestataires d'activités, offices de tourisme, hébergeurs, restaurateurs... Cette proposition est ouverte à tous les professionnels touristiques du Doubs !".

Les contributions peuvent prendre différentes formes : produits locaux à déguster, objets de décoration, entrées gratuites ou bons cadeaux. L’opération repose sur le volontariat, chacun pouvant contribuer selon ses possibilités, en offrant un ou plusieurs lots.

Modalités de participation

Les acteurs intéressés sont invités à consulter les modalités sur le blog pro de Doubs Tourisme et à confirmer leur participation avant le 7 novembre. L’objectif affiché reste inchangé : faire rayonner la destination Doubs à travers une initiative collaborative et festive, tout en soutenant les professionnels du territoire.