“D’une forêt à l’autre” : Anne Sallé invite à "célébrer la joie d'être ensemble en nature"

Publié le 16/10/2025 - 09:18
Mis à jour le 16/10/2025 - 09:00

Respirer... Anne Sallé, notre coach bien-être vous parle souvent des bienfaits que cela procure, de son impact sur les inflammations chroniques, les stress, l'humeur, la vitalité et la joie de vivre. Samedi 18 octobre, elle vous invite à nous retrouver le temps d’un instant en reliance avec les arbres dans le cadre “D’une forêt à l’autre”, magnifique initiative planétaire portée par des femmes et des hommes désireux de retisser le lien entre l’humain et la nature.

Quatre fois par an, le même jour, aux quatre coins du monde, des facilitateurs et facilitatrices comme moi (NDLR : ceux et celles qui qui facilitent le chemin) invitent amis et inconnus à se retrouver au cœur de la forêt. Oui, vous êtes mes invité.e.s !

L’invitation est simple : marcher, respirer, écouter, ressentir… tisser avec les arbres un moment d’unité, de présence et de paix.

Pour préserver la beauté du lieu, notre groupe restera à taille humaine. Évitez les parfums chimiques, laissez de côté vos téléphones pour laisser toute la place à  la nature et nos souffles réunis.

La rencontre se conclura par un goûter partagé sorti du sac pour célébrer la joie d’être ensemble, d’une forêt à l’autre.

  •  Inscriptions gratuites sur ici - 12 personnes maximum
  • Le lieu vous sera communiqué lors de votre inscription. Il est accessible par bus à 1/2 heure du centre de Besançon.

forêt respiration santé mentale zen

Publié le 16 octobre à 09h18 par Anne Sallé
