“D’une forêt à l’autre” : Anne Sallé invite à “célébrer la joie d’être ensemble en nature”

Quatre fois par an, le même jour, aux quatre coins du monde, des facilitateurs et facilitatrices comme moi (NDLR : ceux et celles qui qui facilitent le chemin) invitent amis et inconnus à se retrouver au cœur de la forêt. Oui, vous êtes mes invité.e.s !
L’invitation est simple : marcher, respirer, écouter, ressentir… tisser avec les arbres un moment d’unité, de présence et de paix.
Pour préserver la beauté du lieu, notre groupe restera à taille humaine. Évitez les parfums chimiques, laissez de côté vos téléphones pour laisser toute la place à la nature et nos souffles réunis.
La rencontre se conclura par un goûter partagé sorti du sac pour célébrer la joie d’être ensemble, d’une forêt à l’autre.
- Inscriptions gratuites sur ici - 12 personnes maximum
- Le lieu vous sera communiqué lors de votre inscription. Il est accessible par bus à 1/2 heure du centre de Besançon.