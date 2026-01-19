Lundi 19 Janvier 2026
Besançon
Faits Divers

Besançon : en fuite après un vol chez Lidl, un couple perd son téléphone portable et est finalement interpellé

Publié le 19/01/2026 - 11:52
Mis à jour le 19/01/2026 - 11:53

Un couple de voleurs a été placé en garde à vue par la police nationale dans la soirée du 17 janvier 2026 pour des faits de vol en réunion suivi de violences aggravées au sein de l’enseigne Lidl, rue Xavier Marmier à Besançon. 

© D Poirier
© D Poirier

La police a été contactée vers 19h pour un vol à l’étalage qui venait de se produire dans le magasin. Sur place, les agents de sécurité ont indiqué aux policiers qu’un couple venait de commettre un vol à l’étalage pour un montant de 105 euros. L’un des agents de sécurité s’est également plaint d’avoir subi des violences à son encontre de la part de l’homme.

Face à l’intervention de l’agent de sécurité, le couple a finalement choisi d’abandonner le sac de commissions et de se sauver en courant. Mais dans leur fuite, ils ont perdu un téléphone portable.

Environ une heure plus tard, les deux protagonistes sont revenus sur les lieux afin de récupérer le téléphone. L’agent de sécurité a alors immédiatement contacté les services de police et est parvenu à interpeller la jeune femme, tandis que l’homme a une nouvelle fois réussi à prendre la fuite.

Placée en garde à vue, la femme âgée de 26 ans a communiqué l’identité de son complice. Ce dernier, âgé de 28 ans, a aussitôt été interpellé par la police et placé à son tour en garde à vue. 

Auditionnés, les deux mis en cause ont reconnu le vol, mais ont contesté les faits de violences à l’égard de l’agent de sécurité. Ils seront convoqués par la justice en juillet prochain. 

Publié le 19 janvier à 11h52 par Elodie Retrouvey
