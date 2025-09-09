La cérémonie s’est tenue place du 8 septembre pour commémorer le 81e anniversaire de la Libération de Besançon.
En image - la cérémonie du 8 septembre à Besançon
Publié le 09/09/2025 - 11:15
Mis à jour le 09/09/2025 - 11:15
Du 6 au 8 septembre 2025, la Ville de Besançon, le Collectif Histoire des Chaprais et le Souvenir Français ont organisé des temps commémoratifs et mémoriels à l’occasion des journées marquant la libération de la ville et de la région, en septembre 1944. Retour en images sur la cérémonie de ce lundi.