En images - À École Valentin, L214 lance des confettis pour dénoncer les animaux abattus en décembre pour Carrefour

L’association de défense animale L214 a mené une action samedi 13 décembre 2025 devant des magasins Carrefour dans 37 villes en France, dont École-Valentin.

À l’occasion des fêtes, les militants de L214 ont lancé des milliers de confettis au carrefour d’École Valentin.

Selon eux, "Carrefour doit réduire de moitié le nombre d’animaux tués" : "Pour le seul mois de décembre, 10 millions d’animaux vont être tués pour Carrefour. La majorité d’entre eux ont vécu des existences terribles, dans les élevages intensifs", dénonce l’association.

Dans 38 villes de France, les bénévoles, munis de banderoles, de tracts et de cartes explicatives de leur action, ont invité les clients à rejoindre le mouvement.