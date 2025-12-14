En images - À École Valentin, L214 lance des confettis pour dénoncer les animaux abattus en décembre pour Carrefour

À l’occasion des fêtes, les militants de L214 ont lancé des milliers de confettis au carrefour d’École Valentin.
Selon eux, "Carrefour doit réduire de moitié le nombre d’animaux tués" : "Pour le seul mois de décembre, 10 millions d’animaux vont être tués pour Carrefour. La majorité d’entre eux ont vécu des existences terribles, dans les élevages intensifs", dénonce l’association.
Dans 38 villes de France, les bénévoles, munis de banderoles, de tracts et de cartes explicatives de leur action, ont invité les clients à rejoindre le mouvement.
L214 : 10 millions de confettis pour dénoncer les 10 millions d'animaux tués en décembre pour Carrefour
L’association de défense animale L214 organise, samedi 13 décembre 2025, une mobilisation devant des magasins Carrefour dans 37 villes en France, dont École-Valentin. Les bénévoles souhaitent alerter le public sur le nombre d’animaux tués pour approvisionner l’enseigne, en particulier durant la période des fêtes.