Jeudi 11 Décembre 2025
École-Valentin
Société

L214 : 10 millions de confettis pour dénoncer les 10 millions d'animaux tués en décembre pour Carrefour

Publié le 11/12/2025 - 16:16
L’association de défense animale L214 organise, samedi 13 décembre 2025, une mobilisation devant des magasins Carrefour dans 37 villes en France, dont École-Valentin. Les bénévoles souhaitent alerter le public sur le nombre d’animaux tués pour approvisionner l’enseigne, en particulier durant la période des fêtes.

Action de L214 du 29 novembre 2025 à Carrefour Chalezeule. © L214 Besançon
Selon l’association, ”plus de 10 millions d’animaux sont abattus” pour Carrefour au cours du seul mois de décembre. Pour matérialiser ce chiffre, L214 entend disséminer 10 millions de confettis dans les rayons des supermarchés. Ces décorations, illustrées notamment de flocons, de cadeaux, de cochons ou d’oies, renvoient au “nombre effarant” d’animaux tués chaque mois pour l’enseigne.

“Le seul cadeau qu’on veut : -50 % d’animaux tués”

Lors de cette journée d’action, les militants porteront un message central, affiché sur une banderole : “Le seul cadeau qu’on veut : -50 % d’animaux tués”.

L214 souhaite également informer les clients que, selon elle, “plus de 10 millions d’animaux sont tués chaque mois pour l’enseigne”, un volume rendu possible “qu’avec un recours massif à l’élevage intensif”. Les bénévoles distribueront des enveloppes de confettis aux clients désireux de participer à l’opération, reconduite durant toute la période des fêtes. Certains confettis mentionnent l’adresse d’un site proposant une pétition.

Une plainte contre Carrefour

L’association dénonce les conditions d’élevage, évoquant l’entassement, les cages, les mutilations ou les conséquences d’une sélection génétique intensive.

Le 27 novembre, L214 a publié une enquête menée dans deux élevages bretons de cochons dont la viande est commercialisée sous le label Filière Qualité Carrefour. Elle y décrit des mutilations des porcelets, des mises à mort brutales par ‘claquage’, ainsi que l’enfermement des truies dans des cages et une insalubrité extrême.

À la suite de cette enquête, L214 a porté plainte contre Carrefour pour pratiques commerciales trompeuses auprès du procureur du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Carrefour a annoncé suspendre ses approvisionnements auprès des élevages concernés. Une décision jugée “nécessaire mais absolument pas à la hauteur de la gravité de la situation” par L214, qui estime que ces pratiques seraient majoritaires dans les filières d’approvisionnement de l’enseigne.

L214 appelle Carrefour à rejoindre le Plant Protein Pact

L’association demande à Carrefour de s’engager dans le Plant Protein Pact, une initiative visant à réduire de moitié les ventes de produits d’origine animale d’ici 2030, afin que les protéines végétales atteignent 60 % des ventes totales. Cette transition implique, selon L214, une réduction structurelle du nombre d’animaux élevés et tués pour l’alimentation.

Le pacte invite notamment la grande distribution à réduire la place des produits issus de l’élevage intensif, à ne plus en promouvoir les ventes et à mettre davantage en avant les alternatives végétales.

“Autant de messages d’espoir”

Pour Camille Silvert, chargée de campagnes agroalimentaires pour L214 : “Pour le seul mois de décembre, plus de 10 millions d’animaux seront tués pour approvisionner Carrefour – la plupart après avoir vécu l’enfer dans les élevages intensifs. Les 10 millions de confettis de Noël répandus par les bénévoles de L214 et les clients de Carrefour sont autant de messages d’espoir face à cette situation terrible.”

Elle ajoute : “Pour les fêtes, le vœu de L214 est aussi celui de 8 Français sur 10, qui demandent aux supermarchés de sortir de l’élevage intensif pour des raisons éthiques, sanitaires et écologiques : Carrefour doit s’engager dans le Plant Protein Pact !”

abattoir animaux association L214 carrefour consommation mort

Publié le 11 décembre à 16h16 par Alexane
