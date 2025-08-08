Vendredi 8 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Société

En images - Besançon commémore les 80 ans des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki

Publié le 08/08/2025 - 15:00
Mis à jour le 08/08/2025 - 15:02

La Ville de Besançon, en collaboration avec le Comité départemental du Doubs du Mouvement de la paix et l’association Agir pour le désarmement nucléaire (ADN) de Franche-Comté, a tenu ce vendredi 8 août une cérémonie en mémoire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, survenus les 6 et 9 août 1945.

© Salomé Fabre
© Salomé Fabre
1/2 - © Salomé Fabre
2/2 - © Salomé Fabre

Il y a 80 ans, les deux explosions nucléaires avaient provoqué la mort immédiate de près de 150.000 personnes. À Besançon, la commémoration s’est tenue à 11h devant le Ginkgo biloba planté en 2021 par la maire, à l’initiative de l’association ADN. Originaire de Chine et considéré comme l’une des essences les plus anciennes au monde, cet arbre est le seul à avoir survécu à la catastrophe nucléaire d’Hiroshima en 1945. Il est depuis devenu un symbole de résilience face à la toxicité et aux radiations.

Lors de son discours, la maire Anne Vignot a rappelé que "Besançon est signataire avec 94 autres villes en France de l’appel des villes à soutenir l’entrée en vigueur de ce traité." Elle a souligné : "parce que les villes sont les principales cibles des armes nucléaires, cette réalité doit tous nous interpeller" et "en cas de détonation nucléaire, c’est l’ensemble de la communauté internationale qui en subirait les conséquences sanitaires, humanitaires et environnementales."

Elle a affirmé également que "nous, villes, revendiquons le droit de nos habitants à vivre libérés de la menace nucléaire. Nous revendiquons un avenir pour nos habitants et le vivant" et a conclu par un appel : "Puissions-nous faire de cette journée un appel à la paix, au rassemblement et au dialogue plutôt qu’à la destruction." Et d’ajouter : "la Ville de Besançon veut être un étendard de la paix et de l’éradication des armes nucléaires."

"Une des premières cibles s’il y avait un tir nucléaire en France serait le site de Valduc"

Christian Tourneret, président du Comité départemental du Doubs du Mouvement de la paix, a rappelé l’importance de la plantation du Ginkgo, "plus encore l’appel lancé par la maire à la signature du TIAN" - (Traité sur l’interdiction des armes nucléaires). Il a indiqué qu’une délégation de 100 personnes du Mouvement se trouvait actuellement à Hiroshima et Nagasaki. Selon lui, "débarrasser le monde des armes nucléaires est plus qu’un projet, ce doit être une campagne de tous les jours, de chacun", en tenant compte "des conséquences aussi que nous devons mesurer, en termes d’environnement et pas que de disparition physique : la pluie noire".

Il a également alerté : "Seuls 9 États sur 193 possèdent l’arme atomique, mais est-ce que cela va s’arrêter là ?" et rappelé que "l’Inde, Israël, le Pakistan, le Soudan du Sud et la Corée du Nord ne font pas partie du traité". Il a exprimé une pensée pour "les pays qui ont souffert des essais nucléaires partout dans le monde" et a lancé un appel : "Nous appelons les uns les autres à lutter à nos côtés pour que ces expériences ne se renouvellent plus." Selon lui, "une des premières cibles s’il y avait un tir nucléaire en France serait le site de Valduc".

"Tout ceci sans notre accord mais avec notre argent"

Pour sa part, Pierre Jacquin-Porretaz, président d’ADN Franche-Comté, a rappelé que "Besançon est très impactée par les nuisances nucléaires : dans un rayon de 100 km, votre ville côtoie Valduc, Luxeuil et Bure". Il a dénoncé les dépenses militaires mondiales, estimées à 2,7 trillions de dollars en 2024 : "Il est de notre devoir de convaincre nos concitoyens de ce déséquilibre obscène et insensé" et "tout ceci sans notre accord mais avec notre argent". Il a indiqué que les actions de l’association s’orientaient vers l’éducation de la jeunesse, notamment à travers un programme Tandems Solidaires mené avec une classe de 4e.

Quatre ans après la plantation du Ginkgo, il estime que "votre démarche citoyenne donne encore plus de valeur et d’éclat à ce 80e anniversaire" et appelle à "continuer notre culture de paix".

Infos +

Une marche pour la paix est organisée par le Comité départemental du Doubs du Mouvement de la paix à Besançon le 21 septembre.

  • Propos rapportés par Salomé Fabre.

anne vignot bombe atomique hiroshima nagasaki

Publié le 8 aout à 15h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Besançon
Société

En images – Besançon commémore les 80 ans des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki

La Ville de Besançon, en collaboration avec le Comité départemental du Doubs du Mouvement de la paix et l’association Agir pour le désarmement nucléaire (ADN) de Franche-Comté, a tenu ce vendredi 8 août une cérémonie en mémoire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, survenus les 6 et 9 août 1945.

anne vignot bombe atomique hiroshima nagasaki
Publié le 8 aout à 15h00 par Alexane
France
Santé Société

Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel censure la réintroduction du pesticide acétamipride

Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi 7 août 2025 la disposition la plus contestée de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions de l'acétamipride, un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, jugée par les Sages contraire à la Charte de l'environnement.

biodiversité conseil constitutionnel écologie loi duplomb pesticides santé
Publié le 8 aout à 09h25 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Le viager et la nue-propriété en plein essor en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.

économie immobilier nue-propriété retraite viager
Publié le 6 aout à 16h15 par Alexane
Sochaux
Société Sport

À Sochaux, supporters et joueurs unis pour rénover le stade Bonal

La rénovation du stade Bonal progresse, portée par l’énergie des supporters et socios du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Selon le communiqué publié par l’Association Sociochaux ce mardi 5 août, la première phase de ce chantier participatif dédié à l’embellissement du stade touche au but, avec le nettoyage, ragréage et peinture des escaliers et colonnes du parvis Nord.

Association sociochaux fc sochaux football rénovation stade bonal
Publié le 5 aout à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Loups, lynx et ours : dans le Jura, des bénévoles veillent au retour des grands prédateurs…

Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, un loup a été abattu dans la Nièvre suite à une attaque de troupeau. Ces incidents se multiplient en été, lorsque les troupeaux sont en estive et que les éleveurs ne peuvent les surveiller en continu. Nous avons échangé avec Laure, écologue et accompagnatrice en montagne, qui encadre les missions Férus dans le Jura, une association engagée dans la préservation des grands prédateurs : l’ours, le lynx et bien sûr, le loup.

estive loup préservation
Publié le 4 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Besançon
Société

Portraits de Gaza – Le quotidien de Rawan, Ayman, Amro et Mohamed sous les bombes

Le jeudi 24 juillet 2025, Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtrait l’État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Cette déclaration vise à souligner l’urgence de mettre fin à la guerre et d’apporter une aide humanitaire à la population civile. Dans ce contexte, nous avons pu recueillir les témoignages de quatre Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, en visio-conférence de Besançon jeudi 31 juillet et vendredi 1er août 2025.

emmanuel macron gaza génocide guerre israel palestine témoignage
Publié le 2 aout à 07h30 par Salomé F. • Membre
France
Société Transports

Bouchons sur la route des vacances : comment occuper les enfants dans la voiture ?

Bison Futé annoncé un samedi 2 août "noir" sur les routes en raison du fameux chassé-croisé entre les "juilletistes" et les "aoûtiens". Il va falloir s’armer de patience dans les bouchons, ce qui est loin d’être facile… surtout quand on a des enfants à l’arrière impatients. Voici quelques conseils pour les occuper.

autoroute enfant vacances
Publié le 1 aout à 17h00 par Alexane
Besançon
Société

Décès de Damien Defontaine : la famille en colère sur les réseaux sociaux, une cagnotte est lancée

Suite aux publications dans la presse annonçant le décès de Damien Defontaine, disparu depuis le 12 juillet dernier, la soeur de ce dernier a publié une vidéo poignante sur les réseaux sociaux expliquant que ses proches ont appris dans les médias que l’autopsie avait été effectuée... Une cagnotte solidaire a également été lancée en ligne.

damien defontaine
Publié le 1 aout à 11h42 par Hélène L.
Besançon
Faits Divers Société

L’homme retrouvé dans la forêt de Chailluz est bien Damien Defontaine

Les sapeurs-pompiers du Doubs avaient appelé mardi 29 juillet vers 15h15 pour une personne retrouvée pendue dans la forêt de Chailluz à Besançon. Margaret Parietti, vice-procureure de la République, confirme ce jeudi qu’il s’agit bien de Damien Defontaine, porté disparu depuis le 12 juillet dernier.

damien defontaine disparition forêt de chailluz
Publié le 31 juillet à 18h01 par Hélène L.

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Deux tiers des festivals en France affichent un déficit en 2024
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs...
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Que faire autour de Baume-les-Dames pendant un week-end ? 

Sondage

 32.38
ciel dégagé
le 08/08 à 15h00
Vent
1.66 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
31 %
 