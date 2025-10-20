En images - Besançon se pare d’or et de feu... l’automne en majesté

DIAPORAMA • À Besançon, l’automne a pris ses quartiers avec la grâce d’un peintre impressionniste. Certains moments de la journée, la lumière caresse les collines d’une douceur dorée, et la ville s’éveille dans un ballet de brumes légères. Les arbres des bords du Doubs s’embrasent de cuivre et d’ambre, tandis que ceux du parc Micaud se parent de pourpre et de miel. Dans les rues, le vent feuillette les trottoirs comme un vieux livre de poésie.

Le long du Doubs, les reflets cuivrés des arbres se mêlent au bleu encore vif du ciel. À Chailluz, la forêt offre un panorama flamboyant, où se mêlent les rouges profonds des érables, les jaunes lumineux des tilleuls et les bruns dorés des chênes. Dans les parcs, les habitants profitent des dernières douceurs de l’automne, appareil photo à la main ou simplement les yeux levés vers la cime des arbres. Il y en a même qui s'offrent encore un petit tour en Vedettes de Besançon.

Cette palette de couleurs donne à la ville un visage particulièrement accueillant. Les terrasses sont encore ouvertes, les promeneurs flânent sur les quais, et le rythme urbain semble ralentir, comme pour savourer cette parenthèse avant l’hiver, pendant les vacances d'automne.

Et tandis que les jours raccourcissent et que la ville s’apprête à basculer vers l’hiver, un rappel s’impose : le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre. Une heure de sommeil gagnée, une heure de lumière perdue — mais qu’importe, puisque Besançon, en ce moment même, brille de mille feux.