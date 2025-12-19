En moyenne les habitants de Bourgogne-Franche-Comté consacre 385€ à leur budget de Noël

Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat des habitants de Bourgogne-Franche-Comté est en berne. Et cette érosion se répercute sur les fêtes de fin d’année. C’est en tout cas ce que démontre la dernière enquête menée par la plateforme Ankorstore. En 2025, le budget moyen consacré par les habitants pour Noël sera de 385€, en recul de 255 € par rapport à 2023. Soit un budget en baisse de plus de 40% et qui correspond à l’un des plus bas de l’Hexagone.

Réalisée auprès de 500 détaillants et de plus de 2 000 Français, cette enquête intitulée "Fêtes de fin d’année dans un contexte d’incertitude économique : quel impact sur les consommateurs et les commerçants ?" met en perspective "une fin d’année tout en nuances, entre prudence économique et esprit de fête, tant pour les consommateurs que pour les commerçants", précise l’étude.

Bourgogne-Franche-Comté, une des régions les moins dépensières de l’Hexagone

154 €. C’est le montant qui sépare, en moyenne, les ménages des régions les plus dépensières de ceux des plus économes ! Si les habitants de Bourgogne–Franche-Comté (385 €), des Hauts-de-France (383 €), des Pays de la Loire (383 €) et du Centre–Val de Loire (354 €) se montreront les plus raisonnables, ceux de Nouvelle-Aquitaine (475 €), de Provence-Alpes-Côte d’Azur (499 €) et d’Île-de-France (617 €) ont prévu un budget plus élevé.

Selon l’enquête, 68% du budget est dédié aux cadeaux et 28% au repas. 32 % des Bourguignons-Francs-Comtois envisagent d’acheter leurs cadeaux dans des commerces de proximité. Pour les repas de fête, c'est à peine un tiers des consommateurs qui privilégieront les artisans et petits commerçants. Enfin, l’enquête révèle que les achats en ligne s'imposent de plus en plus dans les modes de consommation : 54% des habitants de la région ont l'intention de faire leurs emplettes de Noël via des sites de vente en ligne. "Une tendance qui confirme la mutation durable des comportements d'achat vers le digital au détriment de tous les autres types de commerce", précise le communiqué.

Au vu du contexte international actuel (conflits, sanctions, tensions commerciales...), les habitants de Bourgogne Franche-Comté revoient leur manière de consommer et choisissent de se tourner en priorité vers des produits français (40 %) ou européens (18 %). À l’inverse, près de 33 % des consommateurs disent vouloir éviter les marques de fast fashion asiatiques, comme TEMU ou Shein, et 31 % les marques étatsuniennes. "Une tendance que les commerçants ont bien comprise", ajoute encore l’enquête puisque 64 % des commerçants de la grande Région auraient désormais fait le choix de fournisseurs européens, garantissant fiabilité et qualité.

Des commerçants qui misent sur la prudence et la planification

Face à un climat économique incertain, les commerçants de la région s’adaptent. Ils privilégient rigueur, agilité et préparation : ajustement des stocks, anticipation des besoins clients, planification des approvisionnements… Ils sont ainsi plus de 95 % à avoir commencé à préparer Noël dès le mois d’octobre, et 50 % à avoir déjà sourcé leurs produits avant septembre. Par ailleurs, 60 % des commerçants déclarent privilégier des produits “qui ont fait leurs preuves”, tandis que 28 % limitent volontairement leurs stocks afin de favoriser le réassort de dernière minute et réduire les risques. Ils entendent aborder avec maîtrise les fêtes de fin d’année, une période vitale qui représente, pour 77 % d’entre eux, le plus gros pic d’activité de l’année.

Infos +