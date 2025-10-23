Energie et hausse de la TVA : "On va se retrouver avec des foyers qui ne pourront payer ni l'électricité ni le gaz"

Le syndicat CGT Energie s'est mobilisé ce jeudi 23 octobre 2025 à 10h00 place de la Révolution à Besançon et a rappelé qu’ une pétitio n a été lancée en ligne.

"Depuis le 1er août, la TVA de vos abonnements est passée de 5,5 % à 20 %", s’insurge la CGT qui a lancé une pétition au niveau national.

Selon le syndicat, cette augmentation de la TVA est synonyme d’une baisse de 200 euros par ménage. La CGT (par le biais de cette pétition nationale) a lancé une pétition auprès de tous les usagers afin que cette disposition de loi de finance soit revue à l'Assemblée nationale pour être redébattue. Elle a été distribuée devant le marché couvert vers la place de la Révolution à Besançon à 10h00.

"Nous devions être plus nombreux, mais il y a une situation de crise à Enedis suite à la tempête", explique Rodolphe Guindat, secrétaire général CGT Energie à Besançon pour Enedis. Et d'ajouter : "La CGT est en grève depuis le 2 septembre au sujet des salaires et également sur la question de la hausse de la TVA (...) Avec la période hivernale et 13 millions de Français en précarité énergétique, je pense qu'il y avait d'autres moyens de faire... Cela va rapporter 1,5 milliard d'euros au gouvernement", souligne le syndicaliste.

Le secrétaire rappelle également qu'une baisse de 12 % du coût de l'énergie avait été annoncée au mois de février. "On va se retrouver avec des foyers qui ne pourront payer ni l'électricité ni le gaz. EDF a le devoir de maintien de l'énergie mais pas les fournisseurs alternatifs de courant ne l'ont pas. Au 1er novembre, ils pourraient donc se faire couper le courant", s'insurge Rodolphe.

La CGT estime que l’Energie est un bien de première nécessité et qu’elle ne doit faire l’objet de quelques spéculations que se soient.