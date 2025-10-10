Enervé, un détenu insulte un agent et finit en garde à vue à Besançon

Les fais se sont produits ce 6 octobre 2025 vers 9h30 à la maison d’arrêt de Besançon.

Lors d’un changement de cellule un détenu du quartier disciplinaire âgé de 25 ans a insulté l’agent en poste dans le service alors que ce dernier se présentait à l’entrée de la cellule pour donner un paquetage neuf.

Le détenu a également lancé un gel douche dans le dos de l’agent lorsqu’il sortait de sa cellule. Une plainte a été déposée. Le mis en cause a été extrait de la maison d’arrêt de Besançon et placé en garde à vue.

Il a reconnu les faits et a expliqué être en colère et vouloir être transféré et changé de maison d’arrêt.

À l'issue de sa garde à vue, l’homme est présenté ce vendredi devant le parquet de Besançon.