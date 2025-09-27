Samedi 27 Septembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Enquête participative en Bourgogne : les routes, un danger pour le hérisson d’Europe, une espèce menacée

Publié le 27/09/2025 - 17:00
Mis à jour le 25/09/2025 - 15:53

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée et familière des jardins, voit sa survie compromise par la circulation routière. Comme le rappelle la SHNA-OFAB (Société d’Histoire Naturelle d’Autun – Observatoire de la Faune de Bourgogne), ”l’écrasement routier constitue aujourd’hui l’une des principales causes visibles du déclin de cette espèce protégée."

© Alexas_Fotos/pixabay
© Alexas_Fotos/pixabay

Son comportement naturel de défense, se mettre en boule face au danger, se révèle fatal lorsqu’il est confronté aux véhicules. Pour mieux comprendre les "corridors écologiques du hérisson" et mesurer l’impact des infrastructures, la SHNA-OFAB lance une enquête participative baptisée Enquête Hérisson sur les routes.

Cette initiative repose sur la contribution du public :

  • "Signaler vos observations de Hérissons sur la route (vivants ou morts)."
  • "Indiquer la localisation précise et, si possible, ajouter une photo."
  • "Ne pas hésiter aussi à signaler aussi les autres mammifères sur la route."

Au-delà du hérisson, les observations concernent également le Renard roux, le Blaireau européen, le Chevreuil ou encore l’Écureuil roux.

Des résultats déjà encourageants

En 2023, la mobilisation a permis de récolter des données significatives : grâce à 153 observateurs et 847 observations sur 381 communes, 815 sites de traversée ont été identifiés. 247 hérissons ont été observés dont 213 morts.

Ces informations sont essentielles pour repérer les "points noirs" de collisions et orienter les mesures de protection de la faune.

Comment participer ?

Les contributions se font directement en ligne sur le site de la SHNA-OFAB : www.shna-ofab.fr. L’association souligne que ”chaque signalement compte pour améliorer les connaissances de l’impact des routes sur la faune bourguignonne !"

hérisson protection

Publié le 27 septembre à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Enquête participative en Bourgogne : les routes, un danger pour le hérisson d'Europe, une espèce menacée

Le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée et familière des jardins, voit sa survie compromise par la circulation routière. Comme le rappelle la SHNA-OFAB (Société d'Histoire Naturelle d'Autun – Observatoire de la Faune de Bourgogne), "l'écrasement routier constitue aujourd'hui l'une des principales causes visibles du déclin de cette espèce protégée."

hérisson protection
Publié le 27 septembre à 17h00 par Alexane
