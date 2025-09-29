Escrime : Julien Fezard se rassure avant les mondiaux

Le licencié du BUC escrime Julien Fezard a débuté sa saison par une participation au tournoi de Guebwiller ce week-end. En préparation pour les championnats du monde, le Bisontin s’est rapidement rassuré sur son état de forme actuel en débutant le week-end par une victoire.

Arrivé à Guebwiller en quête de sensations pour débuter sa saison et préparer les championnats du monde d’épée qui auront lieu du 10 au 20 novembre prochain, le Buciste est reparti avec des certitudes.

Pour sa première journée de participation, Julien Fezard, engagé en vétéran, a réalisé un excellent tournoi et a terminé, pour la deuxième année consécutive, sur la première marche du podium. De quoi faire le plein de confiance avant les prochaines échéances nationales et internationales.

Une troisième place en senior

Engagé une nouvelle fois dès le lendemain, mais cette fois chez les seniors, le Bisontin a de nouveau livré une excellente prestation en s’inclinant d’une touche à la mort subite en demi-finale. Il a ainsi conclu son tournoi par une belle troisième place.