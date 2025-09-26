Vendredi 26 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Escroquerie à Besançon : 3 personnes âgées victimes de faux agent Engie, la police appelle à la vigilance

Publié le 26/09/2025 - 16:00
Mis à jour le 26/09/2025 - 14:39

Entre le 10 et le 16 septembre 2025, trois personnes âgées ont été victimes d’une escroquerie similaire à Besançon, annonce la direction interdépartementale de la police nationale du Doubs dans un communiqué daté du 26 septembre.
Un individu se faisant passer pour un agent de la société ENGIE s’est rendu à leur domicile, et a prétexté venir les rencontrer pour un remboursement de trop-perçu de la part de la société, indiquent les services de police.

© Flyerwerk/Pixabay
Le faux agent a présenté aux victimes un terminal de paiement électronique (TPE), les incitant à y insérer leur carte bancaire. Pensant obtenir un remboursement, les victimes ont ensuite été invitées à composer leur code confidentiel.
En réalité, "l’opération était en fait un retrait effectué sur le compte des victimes, retrait allant jusqu’au plafond maximum autorisé", précise le communiqué.

Trois montants ont ainsi été frauduleusement débités : 3.500 euros, 500 euros et 1.000 euros.

Un appel à la vigilance

La police rappelle que "les entreprises, et notamment ENGIE, n’envoient jamais à domicile d’employé pour effectuer des remboursements de trop-perçus au moyen de TPE".

La direction interdépartementale de la police nationale du Doubs invite la population à redoubler de prudence et appelle toute personne ayant été victime ou témoin d’une telle manœuvre à se rapprocher des autorités.

Comment signaler les faits ?

Les victimes ou témoins sont invités à se présenter à l’hôtel de police de Besançon pour y déposer plainte ou signaler les faits, ou à contacter la brigade financière du service local de police judiciaire de Besançon au 03 81 21 11 22.

Publié le 26 septembre à 16h00 par Alexane
