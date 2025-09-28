Dimanche 28 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Social Société

Étudiants pauvres à Besançon, des bibliothécaires universitaires mobilisées

Publié le 28/09/2025 - 09:00
Mis à jour le 25/09/2025 - 14:41

"Tout euro économisé, c’est un de plus pour se nourrir". Au contact quotidien des étudiants, des bibliothécaires universitaires mesurent pleinement les difficultés financières de certains. Alors, pour les aider à économiser sur certaines dépenses, elles ont imaginé des actions concrètes. Suivons-les…

Troc'Party /Studio 45 : Des bibliothécaires face à la précarité étudiante © Thierry Brenet
Des dons de toute sorte

Cette mobilisation se traduit par des actions concrètes. En amont, les bibliothécaires récupèrent des dons de vêtements, de vaisselle, de petit électroménager ou encore de fournitures universitaires — cahiers, classeurs, feutres, stylos et même des produits d’hygiène corporelle.

Encore faut-il, créer les conditions pour permettre aux étudiants et étudiantes concernés d’accéder à ces dons. En effet, il n’est pas forcément simple, pour nos bibliothécaires, de proposer des habits, un grille-pain ou des brosses à dents. Quant aux étudiants, il peut être difficile d’exprimer des besoins qui semblent tellement basiques à d’autres…

Troc’Party et Studio 45

Les actions de don ont commencé en 2015. 10 ans ! Deux dispositifs en sont issus. Le premier, la "Troc'Party", est un événement organisé à la rentrée. Le second, le "Studio 45", est un lieu accessible toute l’année où les étudiants peuvent se servir en toute discrétion. Sur des présentoirs, de jolies pièces de vaisselle sont proposées et des portants présentent une gamme variée d’habits. Une cabine d’essayage complète le dispositif.

Un repas par jour

Mais les besoins sont tellement grands si l’on veut lutter contre la précarité étudiante, car "le fossé s’est creusé" depuis la crise sanitaire. Les témoignages sont concrets : des étudiants qui ne font qu’un repas par jour, ou ce jeune homme qui accepte avec gratitude des chaussettes, même trouées.

En réponse à cette terrible dynamique, nos bibliothécaires imaginent de nouveaux axes d’actions. Ces actions sont officiellement portées par les Bibliothèques universitaires (BU) et figurent dans la fiche de poste des bibliothécaires.

Troc Sport

Il y a cinq ans, l’idée leur est venue de faciliter l’accès aux activités sportives pour des étudiants démunis. Là encore, le constat est simple "c’est bien de vouloir s’inscrire pour la découverte, ou la pratique d’un sport. Encore faut-il avoir un équipement… qui a un certain coût". Pour le dire autrement, comment accéder à une activité sportive quand on n’a pas les moyens d’acheter les quelques équipements nécessaires.

À partir du moment où la problématique est posée, la réponse — théorique — semble évidente : trouvons des équipements à prêter, le temps d’un essai, d’une année universitaire. Et c’est ainsi que nos bibliothécaires universitaires se sont mises à rechercher, puis stocker et enfin proposer un kimono, une paire de chaussures de sport…

Pour info, les prêts de kimonos (et de chaussons d’escalade) sont destinés aux étudiants de STAPS avec l’objectif de les soutenir, car, pour eux, la rentrée pèse encore plus que les autres dans le budget.

Des étudiants sont pauvres à Besançon! En donnant des objets du quotidien, chaque citoyen peut ainsi directement contribuer à la réussite de ces étudiants, à leur bonne santé, à leur pratique d’un sport… Un geste simple, concret, qui permet à un jeune de se concentrer sur l’essentiel : ses études, et non sa survie.

Dernière minute :

La rentrée universitaire est l’occasion de faire connaître au plus grand nombre cette offre d’aide permanente qu’est la Troc’Party.

Ce fut le cas le 11 septembre : «  La Troc'Party 2025 a été un succès, avec la majorité des stocks écoulés et de très nombreux étudiants venus en profiter ». Preuve, de l’intérêt d’une large mobilisation pour faire vivre  cette aide, discrète, mais efficace en direction des étudiants qui en ont besoin… Nous aurons le cas d’en reparler,  dans les mois qui viennent avec l’arrivée  de l’hiver.

Infos +

Avec les bibliothécaires universitaires et leurs BU, des dons pour les étudiants :

  1. Vêtements et matériel de sport - Prendre rendez-vous auprès de Samia Choulot (samia.choulot@umlp.fr)
  2. Vêtements de ville et autres matériels et produits - Prendre rendez-vous auprès d’Isabelle Pichegru (isabelle.pichegru@univ-fcomte.fr)

Ces actions de solidarité et de lutte contre la précarité s'inscrivent dans nos engagements au sein du programme Services Publics +

  • Pour plus d'informations sur ce programme, utiliser ce lien (ici)

Publié le 28 septembre à 09h00 par Thierry Brenet
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

