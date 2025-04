Exercice de sécurité civil : test du dispositif Fr-Alert le 6 mai à Orchamps-Vennes et Loray

Le système d’alerte des populations, FR-Alert, permet d’envoyer automatiquement des messages d’alerte sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger afin de les informer des comportements à adopter pour se protéger. L’alerte est transmise par deux canaux : un SMS et une notification (court message informatif). Aucun téléchargement ou autorisation n’est nécessaire précise la préfecture.

Ce dispositif complète les moyens d’alerte existants (sirènes, information par les mairies aux habitants, diffusion de messages sur les réseaux sociaux ou le site Internet des services de l’État, communiqués de presse...) et constitue une réponse adaptée à un large périmètre de risques et de menaces.

Un message d'alerte envoyé aux habitants

Dans le cadre de l’exercice du 6 mai 2025, une alerte ayant pour cible les communes d’Orchamps-Vennes et de Loray va ainsi être émise via ce dispositif. Les habitants des deux communes d’Orchamps-Vennes et de Loray ont été prévenus du test du dispositif. Il est toutefois probable que cette alerte dépasse la zone cible et atteigne les communes alentour, non concernées par l’exercice prévient la préfecture du Doubs.

Le message FR-Alert n’appellera aucune action de la part des personnes l’ayant reçu dans le cadre de l’exercice le 6 mai prochain insiste la préfecture. Il est ainsi demandé aux personnes habitant Orchamps-Vennes, Loray ou les communes avoisinantes et recevant le message contenant la mention introductive "EXERCICE – EXERCICE – EXERCICE" de ne pas en tenir compte. De même que les personnes conduisant un véhicule ne doivent en aucun cas consulter leur téléphone pendant qu'elles circulent.